Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что 400 детей Донбасса, эвакуированных в Московскую область, пошли в местные школы

В понедельник, 28 февраля, 400 с лишним детей из ДНР и ЛНР, которые неделей ранее были эвакуированы на территорию Московской области, пошли в местные подмосковные школы.

Напомним, после начала эвакуации из городов Донбасса женщин, детей и пожилых людей, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что регион сможет принять 1,5 тысячи человек. Люди прибыли в Московскую область поездами из Таганрога. Их разместили в пансионатах, санаториях и детских лагерях. А теперь, после каникул, дети Донбасса так же смогут продолжить учебу в подмосковных школах.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что беженцы обеспечены всем необходимым, окружены вниманием и заботой.

- Очень много тревог и эмоций в эти дни. Все очень беспокоятся, - сказал губернатор. - Беженцы, которые к нам приехали, не могут говорить без слез и тяжелых воспоминаний. Дети пошли в школу…

Андрей Воробьёв отметил, что Президент России ранее озвучил цели спецоперации на Донбассе - защитить соотечественников и не допустить угрозы для нашей страны, наших границ.

- Было сделано все, чтобы нас услышали и украинские коллеги, и международное сообщество. Увы, мы имеем то, что имеем. И сейчас делается все, чтобы наладить переговорный процесс, прийти к мирному урегулированию.