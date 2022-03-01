Сумки старые, а цены новые: богатые китайцы и москвичи побежали в ЦУМ

В бутике Burberry цены не меняли, так как они работают непосредственно с производителем Фото: Алиса ТИТКО

Ажиотаж в московском ЦУМе вызван не скидками и распродажами. Магазины решили переписать ценники, а богатые покупатели пытаются успеть сделать люксовый запас по старым ценам. Первые зарисовки с плачущими модниками появились в телеграм-каналах.

- В ЦУМе плачущая навзрыд девушка покупает сумку Prada. Продавец-консультант угощает ее водичкой и говорит, что завтра цены поднимутся на 20%. Соседний корнер Chanel закрыт – переклеивают ценники, - рассказали москвичи в соцсетях.

Разбираемся с экспертами, что произошло в мире моды.

Нормальная практика: цены подстраивают под курс валют

Клиенты ЦУМа уже около недели получают сообщения о последней возможности купить одежду по приятным ценам. Посоветовали успеть сделать покупки по старым ценам и шопперам (стилисты, сопровождающие покупателей в магазинах).

- Я вчера делал заказ в магазине, мне сказали делать быстрее, так как цены поднимутся, - рассказывает kp.ru эксперт по моде Александр Белов.

- А чем они объяснили изменения?

- Курс доллара и евро. Закупки же у них идут в валюте. Всегда так было, когда менялся курс валюты, то сразу же переклеивали ценники. Это нормальная практика, так было всегда.

Фото: Алиса ТИТКО

В самом ЦУМе официально о повышении цен на 15-30% не говорят, сообщают только о новинках весеннего сезона.

- Сиять всегда и всюду, невзирая на обстоятельства, — образ жизни, к которому дизайнеры призывают круглый год. В новом сезоне с этой миссией поможет нежный атлас с его деликатным — под стать нежной весне — блеском, - значится в последнем сообщении ЦУМа.

Массовых обсуждений в соцсетях о повышении цен нет, но шопперы и эксперты моды подтверждают, что ценники постепенно переписывают на все товары. Цены поднимают бренды Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior.

- Многие магазины неожиданно закрыли свои двери на переучет. Они проводили инвентаризацию и переоценку товара по новому курсу валют. К сожалению, это касается и магазины кожи, замши – имею в виду поставщиков материала для пошива вещей на заказ. Многие магазины фурнитуры тоже закрыты на переучет, - рассказал Дмитрий Куваев, историк моды, шопер.

- То есть шить одежду тоже станет дороже?

- Получается, что да. Магазины тканей тоже предупреждают о повышении цен.

Весенние поставки пока планируются

Продавцы в ЦУМе только и говорят о ценах, звонят клиентам и сообщают о повышениях.

- На ту сумочку в темно-зеленой коже, которую вы смотрели вчера, уже подняли цену. Со 159 до 177 тысяч рублей. Получается где-то на 11%, - говорит продавец из корнера Yves Saint Laurent.

На сумках действительно появились ценники с датой 1.03.2022, при этом модели не новые.

- Сейчас у коллег идет совещание с главным офисом Yves Saint Laurent. Как раз на счет изменения цен. Но уже почти на все модели у них произошло повышение, - говорит продавец из соседнего корнера.

Фото: Алиса ТИТКО

В магазине Furla рассказали, что клиентам сообщают о повышении цен и советуют сделать покупки пока ценники не переписали.

- На некоторые модели уже произошло повышение - где-то на 15%. Постепенно на все перепишем. Что будет через три дня? Сами не знаем, - рассказывает продавец в магазине Furla.

- А много людей пришло покупать по старым ценам?

- Не сказать, что очень много, но поток увеличился. Все спрашивают, как и что будет. Гуччи, как мы знаем, еще 1,5 месяца назад стал менять цены.

Приходит много женщин, у которых были подарочные сертификаты на 50, 100, 200 тысяч рублей. Конечно, лучше их потратить сейчас, ведь условно сейчас можно купить несколько сумок, а потом может быть цены так взлетят, что только на половину хватит.

В наличии много товара, но новинок мало. Вязанные и атласные сумочки, очки со стеклами в виде сердец, платья в фиолетовом цвете (Very Peri — цвет 2022 года).

- Пришло, наверное, около 10 пар солнцезащитных очков, остальные - старые коллекции. Пока повышения цен не было, но что будет через пару недель - не знаем, - говорит консультант отдела оптики.

Фото: Алиса ТИТКО

- Мы цены переписали еще 26 февраля, сразу же как цены изменились на официальном сайте, - рассказывает консультант Burberry.

- А вообще ажиотаж есть в ЦУМе?

- Китайцы и москвичи покупают, что осталось по старым ценам. Но иностранцы всегда любили покупать одежду и обувь в России, им нравится представленный у нас ассортимент - куртки, сумки, классические костюмы.

- А новая коллекция вам поступит?

- Надеемся. Но не исключены задержки.

Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

А как у других?

Скопление брендовой одежды можно найти и в ГУМе на Красной площади. О повышениях цен тут говорят, но как-то робко.

- Мы цены не повышали, - говорит продавец магазина Furla.

- Но у вас сумка Primula стоит дороже, чем в ЦУМе, - показываю ценник для сравнения.

- Это правда. Но нам говорили, что повышение цен пока не запланировано. Может только через пару недель.

В бутике Burberry цены не меняли, так как они работают непосредственно с производителем, а в ЦУМе отдел - по франшизе, поэтому сами решают повышать или нет.

- Стоимость парфюмированной воды не менялась уже год. Нам не сообщали о возможном взлете цен, - сказала консультант Chanel.

ВАЖНО

Мнение юриста Александра Карабанова:

- Имеют ли право повышать цены? А почему нет? Они частные лица. Они могут ставить цены, какие им нравится вне зависимости ситуации: хотят повышают, хотят объявляют скидки. Контролировать рост и вводить ограничения на цены налоговые структуры могут только на товары первой необходимости. А брендовые сумки и одежда - это товары роскоши. Так что это просто бизнес.

В ТЕМУ

Как принятые Путиным контрсанкции должны спасти курс рубля

Путин подписал указ об «экономических мерах» против Запада: 5 наших главных контрсанкций (подробности)

Центробанк поднял ключевую ставку до 20%: Что теперь будет с кредитами, вкладами и ценами в магазинах

И могут ли банки изменить условия по нынешним займам и депозитам (подробности)