В Подмосковье 2 марта не будут проверять систему оповещения населения

Проверки системы оповещения 2 марта в Подмосковье не будет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 2 марта, в Подмосковье экстренные ведомства хотели протестировать систему оповещения населения. О планах сообщали официальные сайты администраций городов Московской области. Некоторые читатели "Комсомолки" получили SMS с анонсами от МЧС. Однако как рассказали, в ведомстве, проверку решили отменить.

— Проверки системы оповещения 2 марта в Подмосковье не будет, — поделились с kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Система оповещения — это громкоговорители, которые вешают на зданиях и фонарных столбах в городах и поселках. Одни издают вой, по другим дикторский голос вещает информацию. Система нужна, чтобы оповестить жителей в случае чрезвычайной ситуации. Дабы убедиться, что техника исправна, ее проверяют несколько раз в год. Тесты обычно длятся 10-15 минут.