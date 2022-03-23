Ремонт во время валютного хаоса: отделка крохотной комнаты обошлась в 500 тысяч рублей

За ремонт без изысков наш корреспондент отдал баснословные даже по меркам столицы деньги. При этом старался экономить на всем. Фото: Андрей АБРАМОВ

Четыре года назад мой знакомый набрал кредитов и сделал ремонт в ванной за 300 тысяч рублей. Он положил итальянскую плитку, собрал душевую из стеклянных перегородок, поставил изящный санфаянс — получилось как в люкс-номере отеля. Я тогда подумал: должно быть, товарищ тронулся умом, раз потратился на абсурдную роскошь в панельке. Мне казалось, что на эти деньги можно полностью отремонтировать как минимум двухкомнатную квартиру.

В 2022 году я побил рекорд товарища. Когда подсчитал свои расходы на ремонт санузла, первым делом задумался: не пора ли и мне записаться к мозгоправу? Но пока до врача не дошел. Оправдаю свое безрассудство тем, что мой ремонт выпал на валютный хаос.

Этот эскиз ванной комнаты я набросал в «фотошопе» сам и опирался на него, когда выбирал отделочные материалы. В итоге получилось не очень похоже, но подобные картинки помогают организовать себя. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА НА ШТУКАТУРКУ

Пока в супермаркетах воюют за пакеты сахара и прокладки, я бился за мешки штукатурки. Один раз натурально украл из чужой тележки мешок строительной смеси, пока ее потенциальный покупатель что-то искал в глубине стеллажа. Не, ну а чего он набрал себе 40 мешков, обчистив прилавок строймага? Мне как раз не хватало одного пакета…

Если вы когда-то выравнивали стены во время ремонта, то знаете, что 30-килограммовых баулов штукатурки всегда мало. Ни советским, ни современным строителям отчего-то не удаются ровные стены в наших домах. Чтобы краска, плитка или обои легли идеально, поверхность нужно выравнивать. Сметчики всегда пытаются просчитать число мешков с запасом. Но в процессе выясняется, что штукатурки не хватает.

По штукатурке можно делать срез того, как все дорожало за последний месяц. В середине февраля мешок «Ротбанда» — самой популярной смеси, можно было купить за 350 — 400 рублей. В конце месяца она везде стоила от 450 рублей, а в марте уже за счастье было увидеть мешок за 500 рублей.

24 февраля я сделал крупный заказ в онлайн-магазине сантехники. Взял ванну, смеситель, унитаз, инсталляцию (это платформа, куда монтируется подвесной унитаз). Менеджер, который звонил мне, дабы подтвердить наличие товара, проникновенно советовал:

— Рекомендую, все что вы хотели купить для ремонта — приобрести сегодня. Даже если ваш выбор падет не на наш магазин. Поставщики уже отказываются нам продавать товары со складов, пока не устаканится курс. Дальше все будет либо очень дорого, либо ничего не будет в продаже…

Такой в итоге получилась ванная комната: пестрая стена и герметичный рисунок плитки. Фото: Андрей АБРАМОВ

РЕМОНТЫ ПО ВСЕЙ МОСКВЕ

Прогноз участливого менеджера сбылся по обеим пунктам частично. В онлайн-магазинах и отделах ценники стали переписывать каждый день. А на витринах появлялось все больше вакантных мест — товары скупали.

По ходу ремонта мне пришлось еще неоднократно бегать в магазины за разной мелочью (вы бы знали, как много всего нужно купить даже для крохотной ванной комнаты!). И каждый раз я видел, как выбор смесителей становился все скуднее, исчезли банки популярной краски, заканчивались бюджетные полотенцесушители…

В интернет-магазинах та же история. Присмотрел небольшую стеклянную шторку на ванну — 8000 рублей. Сохранил ссылку, открываю ее через день — 8900 рублей. Открываю через два дня — 9600 рублей. Но во второй половине марта, как мне кажется, рост цен замедлился. Многие товары из тех, что я присмотрел в свой интерьер, исчезли из продажи.

— Мы вам позвоним, как только поставщик подтвердит отгрузку товара, — эту фразу я слышал раз пять от разных магазинов за время ремонта.

В итоге никто не звонил, приходилось искать альтернативу. Благо, выбор есть.

А что творилось в «Леруа» и других строительных… Такое чувство, вся Москва разом срочно решила делать ремонт. К слову, в моем подъезде одновременно со мной ремонтами занялись еще две квартиры.

«Леруа» же запретил онлайн покупку и бронирование товара через сайт, если он стоит дешевле 5-15-30-50 тысяч рублей. Магазин постоянно меняет минимальную сумму покупки. При этом в самих отделах никаких ограничений нет. Очевидно, введением минимальной суммы покупки в интернете пытались перераспределить сотрудников: чтобы они не собирали онлайн-заказы, за которыми ещё могут и не приехать, а работали на кассах и в торговом зале.

Это уборная. Признаю, что стены вышли слегка авангардными, но мне все нравится. Фото: Андрей АБРАМОВ

УДАР ПРИШЕЛСЯ НА СРЕДНИЙ КЛАСС

Настоящее коварство нашего бизнеса в период ажиотажного спроса ощутил, когда пошел заказывать двери в туалет и ванную. Во-первых, раскрученные компании понабрали заказов: теперь срок ожидания составляет от трех месяцев. Конечно, есть те, кто покупает новую квартиру, не съезжая со старой, и годами обустраивает гнездышко мечты по дизайн-проектам. Наверное, для них три месяца не срок. Но для таких как я, кто снял старые двери, чтобы не мешали класть плитку, с голым проемом жить не очень комфортно.

Во-вторых, оказалось, что межкомнатные двери — очень дорогое удовольствие. Я нашел салон, который заявил: есть в наличии. Выбрал из предложенного две стандартные — 85 000 рублей вместе с доставкой и установкой. Это была едва ли не самая дешевая модель в магазине. Сама дверь стоит адекватно — около 10 000 рублей. А потом менеджер начинает отдельно считать стоимость петель, откосов, коробки, доборов, ручек, замков и цена вырастает до бюджета Руанды.

После завершения ремонта я пошел прогуляться по строительным отделам. Ассортимент стал пожиже, чем в феврале, но заметит это лишь покупатель, который постоянно бывает в таких отделах. Бюджетные решения никуда не делись. Все еще можно найти кафель по 300 рублей за «квадрат», унитаз за 3500 рублей или смеситель с душем за 2000 рублей.

Кажется, что сильнее всего подорожал условный средний класс отделочных материалов, мебели и сантехники. Душевой смеситель я купил за 14 000 рублей. Это при том, что еще осенью прошлого года его продавали за 9000 рублей. Напомню, что с началом 2022 года был традиционный рост цен. Сейчас этот же смеситель продают за 30 000 рублей. Попахивает спекуляцией, но вряд ли какая-то инстанция решит докопаться до истины.

Больше всего в новой ванной мне нравится бетонная раковина. Их делают в Подмосковье. Из минусов: нужно бережно мыть и тяжело подобрать сантехнические комплектующие. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕМ МЕНЬШЕ КОМНАТА, ТЕМ ДОРОЖЕ РЕМОНТ

Расскажу о своем ремонте. Живу в заурядной хрущевке. В некоторых местах квартиры уложен полусгнивший паркет 1972 года — со времен постройки дома. Прошлые владельцы пытались наводить лоск, но очень бюджетно и фрагментарно. Когда я купил квартиру, в ней стояла чугунная ванна полувековой давности. В туалете наклеены невзрачные обои поверх газет эпохи Горбачева. Несуразный толстый полотенцесушитель мешал установить стиральную машинку под раковину.

Последний годы в соцсетях бурно расцветал культ ремонтов. Люди с радостью делятся своими находками и выкладывают интерьеры квартир. И я поддался наваждению. Мне захотелось свой ремонт. Качественный, но без изысков и в то же время стильный. Чтобы раз и на полжизни.

Начать решил с самого сложного: ванной (2,9 кв.м) и туалета (1,1 кв.м). Мудрость из соцсетей гласила, что ремонта санузла всегда самый затратный — приходится покупать много материалов и разной сантехники. Думал, раз у меня скромные площади, то будет дешевле.

Каюсь, был наивен!

Продолжение следует. Корреспондент kp.ru в следующей части расскажет, как искал хороших рабочих, и даст советы, которые помогут сэкономить во время ремонта.