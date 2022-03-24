«Работали славяне, сделали все быстрее срока, денег почти не взяли»: как найти рабочих в Москве во время роста цен

Компании обещали сделать ремонт под ключ и избавить хозяина от всяческих хлопот. Но под конец ремонта стройка так затянулось, что пришлось самому брать инструмент и помогать мастеру заканчивать отделку. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧАСТЬ 1.

КАК ИСКАЛ РЕМОНТИНКОВ

Найти бригаду в Москве оказалось непросто. Первым делом опросил знакомых, которые за последние пару лет делали ремонт. Интересовался, остались ли они довольны мастерами — никто не дал положительного ответа.

Тогда полез в соцсети, в те самые группы, где боготворят ремонт и все, что с ним связано. Нашел пару контактов, но все мастера оказались заняты либо объявляли дикий ценник в 200-300 тысяч рублей за мой крохотный санузел — это только цена работы. Оправдывались тем, что берут квартиру под ключ, а эта мелочь им невыгодна. Примечательно, что уже через месяц некоторые из них сами написали мне с предложением скидки — видать, поняли, что не время воротить нос.

Но я уже пошел третьим путем и стал обзванивать компании по ремонтам. У них хорошие сайты, ролики красивых проектов. А еще ворох купленных отзывов в интернете. Все отклики под копирку: «работали славяне, сделали все быстрее срока, денег почти не взяли». Ну-ну…

К себе пригласил сметчиков из трех контор. Они насчитали примерно по 200 тысяч за мой ремонт — это работа мастера и стройматериалы, но без сантехники и отделочных материалов (плитки, краски).

Каждый сметчик хвалил свою компанию. И ребята у них все русские, и мастера в штате, договор строгий. Выбрал компанию, которая отказалась сносить стену между ванной и туалетом.

Я хотел объединить санузел, но не хотел узаконивать в МосгорБТИ эту перепланировку. Потому что у меня уже есть незаконная перепланировка кладовки, которая досталась мне вместе с квартирой. Если бы позвал инженеров БТИ к себе, чтобы подготовить документы, они бы увидели нарушение. Мне бы влепили штраф и обязали по суду восстановить кладовую как было.

Все строительные компании говорили, что сами снесут мне стену между ванной и туалетом. Она 100% не несущая, так как в доме моей серии несущие стены только по периметру квартиры. Фирма, которую я выбрал, сказала, что дорожит репутацией и не согласна на перепланировку, пока я не покажу разрешение от властей. Серьезный настрой подкупал, и я подписал с ними договор. Решил и дальше жить с раздельным санузлом.

Так выглядел мой санузел, разобранный до голых стен. Удивительно, но на это потребовалось чуть больше двух часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ. ИХ ОХОТНО ПОКУПАЮТ

В договоре был отдельный параграф: рабочим нельзя давать деньги, не стоит звать их к столу, предлагать переночевать и вообще надлежит шарахаться от них как от чумных. Все вопросы решать через прораба. Вроде все в твою пользу, но как-то настораживало…

В назначенный день пришел прораб с двумя узбеками. Один не говорил по-русски, второй наоборот, был чересчур общительный и обходительный. Только прораб ушел, разговорчивый узбек позвонил знакомым. Приехали азиатские ребята на «Газели» и вынесли мою чугунную ванну, ни слова не сказав. Сначала обрадовался, что не придется договариваться о выносе тяжелейшего корыта. Потом понял, что за первые же минуты ремонта на мне нажились. Потому что в пункте приема такую ванну заберут минимум за 2500 рублей.

Сам бы я ее туда, конечно, не повез. Но впредь решил ничего из сантехники, которая у меня была в старой ванной, не выбрасывать, пока не попробую продать. Ставка сыграла. На интернет-барахолках сейчас бум спроса. Покупают старые унитазы, сколотые раковины. Мне удалось за месяц продать раковину, унитаз, зеркало и заработать на этом 10 000 рублей. Капля в море трат, но приятно.

С мастерами мы не сработались. Каждый день разговорчивый узбек приводил нового земляка. Пока тот работал, общительный покуривал. Так я понял, что имею дело с классической для России схемой субподряда. Фирма наняла прораба, тот нашел подрядчика на мой заказ — общительного узбека. Тот работать не хотел, только брал деньги. Себе забирал процент, остальное отдавал землякам, которые делали всю работу.

Страдало качество, страдал я. В итоге намекнул прорабу, что недоволен ситуацией. Тот позвонил узбеку, узбек оказался гордым, закатил мне истерику, хлопнул дверью и ушел. Ушел в момент, когда все водопроводные коммуникации демонтировали. Я остался без какой-либо воды…

Прораб только пожал плечами и ответил, что постарается побыстрее найти нового мастера. Ремонт шел всего неделю, а я уже ненавидел происходящее.

Чтобы отштукатурить стены на такой маленькой площади (2,9 кв.м) потребовалось 15 мешком штукатурки. Фото: Андрей АБРАМОВ

ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ В РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Через четыре дня «безводья» прораб привел нового мастера — интеллигентного армянина в возрасте 50+, выпускника художественного училища. Тот оказался рукастым и исполнительным. Несмотря на заверения фирмы, что их мастера работают только в штате, ни те, ни этот работник не были устроены официально.

Ремонт в крохотном санузле итого продлился 28 дней. На неделю больше указанного в договоре. В бумагах было что-то про неустойку за каждый день просрочки. Неустойка 0,01% от суммы оставшихся работы. Я прикинул, что в моем случае это примерно 400 рублей и плюнул на смехотворную компенсацию.

Главное, что понравилось в работе с компанией — процесс оплаты. Рассчитывался с фирмой я раз в неделю только за выполненные работу. Мог спорить, если мне казалось, что сделано меньше положенного. Например, в смете указали укладку кафеля 10 квадратных метров, но я посчитал, что в моем случае только шесть «квадратов». Соответственно сумма за работы честно снижалась.

Что плохо в работе с компаниями, так это почти что обязанность покупать стройматериалы только у них. Цены на 30% выше, чем магазинах. А если не покупаешь, тогда в договоре сказано, что берешь на себя ответственность за качество материалов и в случае чего гарантия на работы не распространяется.

Сметчик обещал, что все материалы, которые останутся после ремонта, фирма заберет и вернет за них деньги. Поскольку я к реально не понимал, сколько упаковок плиточного клея и какой объем штукатурки нужен в моем случае, то доверился компании. Компания не подвела: назаказывала за мой счет материалов, труб и прочего добра, которые по итогу не пригодились. Зато не привезла десяток нужных штукенций. Когда я сказал, что хочу вернуть избыток материалов, мне ответили: с вас 2000 рублей за выезд курьеров. Можете привезти нам все сами, но склад за МКАД у черта на куличках и работает в будни с 10:00 до 17:00.

Плитка-кирпичик нынче в тренде. Но сама по себе выглядит «казенно», будто туалет в сельской администрации. Нужен яркий акцент! Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Советы, которые помогут сэкономить во время ремонта

Вам не раз придется докупать что-то в строительном. Вероятно, это будет ближайший к вашему дому отдел. Когда первый раз пойдете, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у них скидочная карта. Предложат — не отказывайтесь. Это сейчас кажется, что вы тут один раз и прочих материалов хватит. Я ходил в строительный ровно 13 раз, чтобы докупить какую-то мелочь.

Сэкономить помогут кешбэки банков. Многие предлагают скидки для строительных отделов. Заходите в приложение своего банка на смартфоне и смотрите, какие есть акции. После покупки возвращают в среднем 3-8% от стоимости.

Доставка стройматериалов и сантехники в Москве дорогая. Нигде я не видел, чтобы услуга стоила дешевле 1500 рублей. Это нелепо, когда тебе нужен всего один мешок цемента или штукатурки. Если есть авто, не проблема — съездил и забрал сам. Но если машины нет, вызывайте такси из магазина до дома, выйдет дешевле.

Когда купил раковину в одном магазине, смеситель в другом, зеркало в третьем — от постоянных переплат за доставку становится больно. Конечно, можно купить все и сразу в одном месте. Это идеальный вариант и к нему надо стремиться. Но для тех, кто хочет сэкономить, он не подойдет. Потому что в одном магазине дешевле ванны, а у конкурентов — унитазы.

В сочетании с контрастной черной затиркой и крашенными стенами получилось весело! Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК

Во сколько обошелся ремонт санузла (руб.)

Черновые материалы и оснастка к инструментам — 76 500

Чистовые материалы (краска, плитка, потолок, освещение) - 28 000

Сантехника (ванна, раковина, два смесителя, унитаз, инсталляция, полотенцесушитель) — 86 000

Мебель (столешница под раковину, зеркало, полки, стеклянная шторка, дверцы сантехнического шкафа) — 57 500

Двери — 85 000

Работа мастера — 157 000

Перенос трубы горячего водоснабжения (делал слесарь из УК) - 40 000

ИТОГО: 530 000