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24 марта 2022 4:00

«Работали славяне, сделали все быстрее срока, денег почти не взяли»: как найти рабочих в Москве во время роста цен

Корреспондент kp.ru продолжает рассказывать, каково это — делать даже маленький ремонт, когда цены растут каждый день
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Компании обещали сделать ремонт под ключ и избавить хозяина от всяческих хлопот. Но под конец ремонта стройка так затянулось, что пришлось самому брать инструмент и помогать мастеру заканчивать отделку.

Компании обещали сделать ремонт под ключ и избавить хозяина от всяческих хлопот. Но под конец ремонта стройка так затянулось, что пришлось самому брать инструмент и помогать мастеру заканчивать отделку.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧАСТЬ 1.

КАК ИСКАЛ РЕМОНТИНКОВ

Найти бригаду в Москве оказалось непросто. Первым делом опросил знакомых, которые за последние пару лет делали ремонт. Интересовался, остались ли они довольны мастерами — никто не дал положительного ответа.

Тогда полез в соцсети, в те самые группы, где боготворят ремонт и все, что с ним связано. Нашел пару контактов, но все мастера оказались заняты либо объявляли дикий ценник в 200-300 тысяч рублей за мой крохотный санузел — это только цена работы. Оправдывались тем, что берут квартиру под ключ, а эта мелочь им невыгодна. Примечательно, что уже через месяц некоторые из них сами написали мне с предложением скидки — видать, поняли, что не время воротить нос.

Но я уже пошел третьим путем и стал обзванивать компании по ремонтам. У них хорошие сайты, ролики красивых проектов. А еще ворох купленных отзывов в интернете. Все отклики под копирку: «работали славяне, сделали все быстрее срока, денег почти не взяли». Ну-ну…

К себе пригласил сметчиков из трех контор. Они насчитали примерно по 200 тысяч за мой ремонт — это работа мастера и стройматериалы, но без сантехники и отделочных материалов (плитки, краски).

Каждый сметчик хвалил свою компанию. И ребята у них все русские, и мастера в штате, договор строгий. Выбрал компанию, которая отказалась сносить стену между ванной и туалетом.

Я хотел объединить санузел, но не хотел узаконивать в МосгорБТИ эту перепланировку. Потому что у меня уже есть незаконная перепланировка кладовки, которая досталась мне вместе с квартирой. Если бы позвал инженеров БТИ к себе, чтобы подготовить документы, они бы увидели нарушение. Мне бы влепили штраф и обязали по суду восстановить кладовую как было.

Все строительные компании говорили, что сами снесут мне стену между ванной и туалетом. Она 100% не несущая, так как в доме моей серии несущие стены только по периметру квартиры. Фирма, которую я выбрал, сказала, что дорожит репутацией и не согласна на перепланировку, пока я не покажу разрешение от властей. Серьезный настрой подкупал, и я подписал с ними договор. Решил и дальше жить с раздельным санузлом.

Так выглядел мой санузел, разобранный до голых стен. Удивительно, но на это потребовалось чуть больше двух часов.

Так выглядел мой санузел, разобранный до голых стен. Удивительно, но на это потребовалось чуть больше двух часов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ. ИХ ОХОТНО ПОКУПАЮТ

В договоре был отдельный параграф: рабочим нельзя давать деньги, не стоит звать их к столу, предлагать переночевать и вообще надлежит шарахаться от них как от чумных. Все вопросы решать через прораба. Вроде все в твою пользу, но как-то настораживало…

В назначенный день пришел прораб с двумя узбеками. Один не говорил по-русски, второй наоборот, был чересчур общительный и обходительный. Только прораб ушел, разговорчивый узбек позвонил знакомым. Приехали азиатские ребята на «Газели» и вынесли мою чугунную ванну, ни слова не сказав. Сначала обрадовался, что не придется договариваться о выносе тяжелейшего корыта. Потом понял, что за первые же минуты ремонта на мне нажились. Потому что в пункте приема такую ванну заберут минимум за 2500 рублей.

Сам бы я ее туда, конечно, не повез. Но впредь решил ничего из сантехники, которая у меня была в старой ванной, не выбрасывать, пока не попробую продать. Ставка сыграла. На интернет-барахолках сейчас бум спроса. Покупают старые унитазы, сколотые раковины. Мне удалось за месяц продать раковину, унитаз, зеркало и заработать на этом 10 000 рублей. Капля в море трат, но приятно.

С мастерами мы не сработались. Каждый день разговорчивый узбек приводил нового земляка. Пока тот работал, общительный покуривал. Так я понял, что имею дело с классической для России схемой субподряда. Фирма наняла прораба, тот нашел подрядчика на мой заказ — общительного узбека. Тот работать не хотел, только брал деньги. Себе забирал процент, остальное отдавал землякам, которые делали всю работу.

Страдало качество, страдал я. В итоге намекнул прорабу, что недоволен ситуацией. Тот позвонил узбеку, узбек оказался гордым, закатил мне истерику, хлопнул дверью и ушел. Ушел в момент, когда все водопроводные коммуникации демонтировали. Я остался без какой-либо воды…

Прораб только пожал плечами и ответил, что постарается побыстрее найти нового мастера. Ремонт шел всего неделю, а я уже ненавидел происходящее.

Чтобы отштукатурить стены на такой маленькой площади (2,9 кв.м) потребовалось 15 мешком штукатурки.

Чтобы отштукатурить стены на такой маленькой площади (2,9 кв.м) потребовалось 15 мешком штукатурки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ В РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Через четыре дня «безводья» прораб привел нового мастера — интеллигентного армянина в возрасте 50+, выпускника художественного училища. Тот оказался рукастым и исполнительным. Несмотря на заверения фирмы, что их мастера работают только в штате, ни те, ни этот работник не были устроены официально.

Ремонт в крохотном санузле итого продлился 28 дней. На неделю больше указанного в договоре. В бумагах было что-то про неустойку за каждый день просрочки. Неустойка 0,01% от суммы оставшихся работы. Я прикинул, что в моем случае это примерно 400 рублей и плюнул на смехотворную компенсацию.

Главное, что понравилось в работе с компанией — процесс оплаты. Рассчитывался с фирмой я раз в неделю только за выполненные работу. Мог спорить, если мне казалось, что сделано меньше положенного. Например, в смете указали укладку кафеля 10 квадратных метров, но я посчитал, что в моем случае только шесть «квадратов». Соответственно сумма за работы честно снижалась.

Что плохо в работе с компаниями, так это почти что обязанность покупать стройматериалы только у них. Цены на 30% выше, чем магазинах. А если не покупаешь, тогда в договоре сказано, что берешь на себя ответственность за качество материалов и в случае чего гарантия на работы не распространяется.

Сметчик обещал, что все материалы, которые останутся после ремонта, фирма заберет и вернет за них деньги. Поскольку я к реально не понимал, сколько упаковок плиточного клея и какой объем штукатурки нужен в моем случае, то доверился компании. Компания не подвела: назаказывала за мой счет материалов, труб и прочего добра, которые по итогу не пригодились. Зато не привезла десяток нужных штукенций. Когда я сказал, что хочу вернуть избыток материалов, мне ответили: с вас 2000 рублей за выезд курьеров. Можете привезти нам все сами, но склад за МКАД у черта на куличках и работает в будни с 10:00 до 17:00.

Плитка-кирпичик нынче в тренде. Но сама по себе выглядит «казенно», будто туалет в сельской администрации. Нужен яркий акцент!

Плитка-кирпичик нынче в тренде. Но сама по себе выглядит «казенно», будто туалет в сельской администрации. Нужен яркий акцент!

Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Советы, которые помогут сэкономить во время ремонта

Вам не раз придется докупать что-то в строительном. Вероятно, это будет ближайший к вашему дому отдел. Когда первый раз пойдете, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у них скидочная карта. Предложат — не отказывайтесь. Это сейчас кажется, что вы тут один раз и прочих материалов хватит. Я ходил в строительный ровно 13 раз, чтобы докупить какую-то мелочь.

Сэкономить помогут кешбэки банков. Многие предлагают скидки для строительных отделов. Заходите в приложение своего банка на смартфоне и смотрите, какие есть акции. После покупки возвращают в среднем 3-8% от стоимости.

Доставка стройматериалов и сантехники в Москве дорогая. Нигде я не видел, чтобы услуга стоила дешевле 1500 рублей. Это нелепо, когда тебе нужен всего один мешок цемента или штукатурки. Если есть авто, не проблема — съездил и забрал сам. Но если машины нет, вызывайте такси из магазина до дома, выйдет дешевле.

Когда купил раковину в одном магазине, смеситель в другом, зеркало в третьем — от постоянных переплат за доставку становится больно. Конечно, можно купить все и сразу в одном месте. Это идеальный вариант и к нему надо стремиться. Но для тех, кто хочет сэкономить, он не подойдет. Потому что в одном магазине дешевле ванны, а у конкурентов — унитазы.

В сочетании с контрастной черной затиркой и крашенными стенами получилось весело!

В сочетании с контрастной черной затиркой и крашенными стенами получилось весело!

Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК

Во сколько обошелся ремонт санузла (руб.)

Черновые материалы и оснастка к инструментам — 76 500

Чистовые материалы (краска, плитка, потолок, освещение) - 28 000

Сантехника (ванна, раковина, два смесителя, унитаз, инсталляция, полотенцесушитель) — 86 000

Мебель (столешница под раковину, зеркало, полки, стеклянная шторка, дверцы сантехнического шкафа) — 57 500

Двери — 85 000

Работа мастера — 157 000

Перенос трубы горячего водоснабжения (делал слесарь из УК) - 40 000

ИТОГО: 530 000

Ваш дом: Ремонт