Москва
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 марта 2022 3:57

Ждать или торопиться: стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

Эксперты рассказали kp.ru, что происходит на столичном рынке недвижимости
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса

Цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курс доллара вырос, процентные ставки на ипотеку увеличились и одним из популярных вопросов стал: «Покупать квартиру сейчас или подождать снижения цен?» Из-за этой дилеммы многие не решаются приобрести понравившийся вариант. Разбираемся вместе с экспертами недвижимости, как правильно сделать выбор.

Однушка эконом класса всем нужна

Эксперты в один голос говорят, что недвижимость является приоритетным активом, особенно в кризисное время, когда нет ясности перспектив. Для сбережения денег на сегодняшний день альтернатива недвижимости отсутствует. Квартира – это надежное вложение, которое никуда не денется. Однушка эконом класса в Москве всегда востребована на рынке аренды, ее можно сдавать и получать стабильный доход. При нынешней финансовой ситуации, которая сложилась в стране и в мире, при существующей экономике квартира – это тихая гавань, куда все и заходят.

- Однако цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса, который возник на фоне снижения ипотечных ставок и держался 1,5 года. По той же причине на вторичном рынке дефицит – ликвидные объекты эконом- и комфорт-классов по адекватным ценам просто вымыты. Продать квартиру сейчас очень легко, купить очень сложно, потому что практически не из чего выбирать, - рассказал kp.ru Сергей Шлома, директор управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

Еще в начале марта риелторы наблюдали разные мнения и действия продавцов и покупателей – участники вторичного рынка разделились в равных долях на тех: кто спешил совершить сделки, и на тех, кто решил подождать и осмотреться.

- Люди активно стали выставлять квартиры на продажи. Проходила ночь, и они поднимали цены на 2, 3 и даже на 5 миллионов рублей. Им казалось, что они продадут дешево. Однако с новыми ценами не факт, что нашелся бы покупатель, потом снова снижали цены. Кто-то планировал купить доллары на деньги от продажи квартиры, кто-то резко передумывал продавать жилье, так как еще не придумали куда вложить деньги, - рассказывает kp.ru Карина Грицук, частный риелтор.

Частный риелтор Карина Грицук. Фото предоставлено героиней

Частный риелтор Карина Грицук. Фото предоставлено героиней

Сейчас период паники и ажиотажа почти практически закончился. И начинается психологическая адаптация к новым условиям – какой будет эта новая реальность, пока неизвестно.

- Вместе с этим вырос спрос на услуги риелторов, многие стали нуждаться в консультациях специалистов. Сейчас людям мы говорим о том, что ситуация на рынке успокоилась. Продажи идут: и вторичка, и новостройки, - говорит Карина Грицук.

Зачем сейчас квартира?

Значительная часть покупателей и продавцов приходит на рынок для решения своих жилищных вопросов – увеличивают метраж при рождении детей и продают наследственные квартиры после смерти родных, покупают более дорогую квартиру, когда богатеют, или продают ее и покупают более дешевую, когда беднеют. Количество квадратных метров и комнат зависит от потребностей покупателя.

- Оптимальный вариант для инвестиции с целью сдачи в аренду – 1-комнатная квартира эконом класса в пешей доступности от станции метро или МЦК, - рассказывает Сергей Шлома, директор управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

И покупать квартиру лучше сейчас, а не делать накопления еще два-три месяца, чтобы взять вариант получше. Цены, по мнению риелторов, вряд ли будут сильно снижаться. Повышение в нынешней ситуации более очевидно.

- Квартиру можно приобрести сейчас, а потом в любой момент продать. Но нельзя говорить, что вы в будущем получите большой прирост. Мы говорим о том, что вложение денег в недвижимость - точно беспроигрышное. Но и сам клиент должен понимать для чего он покупает квартиру: для себя, для сдачи в аренду, для перепродажи, – говорит Карина Грицук, частный риелтор.

Предостерегают агенты недвижимости людей и от попыток сравнивать бытовую инфляцию с ценами на недвижимость.

- По законам рыночной экономики в кризис всегда дешевеют тяжелые активы - земля, ценные бумаги, труд. Помидоры могут подорожать на 200%, а недвижимость и активы газовых компаний могут подешеветь на 10%, а средняя инфляция будет 5%. Поэтому «наблюдаемая инфляция» у всех разная. У пенсионерки она будет 200%, а у инвестора – минус 10%, то есть дефляция, - рассказали в агентстве недвижимости Bulvar Estate.

Ипотеку брать или не брать?

Ипотечных покупателей, по мнению экспертов, на вторичном рынке сейчас нет и не будет. «Вторичка» всегда самостоятельно справлялась с кризисными ситуациями, без господдержки и льготной ипотеки.

- Если ипотека была одобрена до резкого скачка (по ставкам около 8-9,5%) и люди планируют покупать жилье для себя и у них есть стабильный доход, то оформлять ее – это правильное решение. Просто к ставкам, которые были, сейчас никто не может сказать, когда мы вернемся, - рассказывает частный риелтор Карина Грицук.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты советуют по нынешним ставкам (свыше 9,5%) не брать ипотеку. Здесь лучше взять паузу, так как все время расти проценты не будут. Можно рассматривать льготную ипотеку, где сохранились ставки от 4 до 7%. При рассматривании нового жилья, нужно общаться с застройщиком, который может предложить выгодные рассрочки.

Столичные агентства недвижимости ожидают к лету большой наплыв квартир, которые были ранее взяты в ипотеку. Речь о владельцах недвижимости, которые потеряли работу и не смогут наладить стабильный доход в ближайшие два-три месяца, поэтому будут вынуждены продавать жилье.

Только альтернативные сделки

Эксперты недвижимости предостерегают людей от продажи квартиры, если они еще не решили, что делать с деньгами.

- Альтернативные сделки будут в абсолютном приоритете. И в нынешних условиях дефицита мы рекомендуем ни в коем случае не разрывать сделку: то есть, вариант сначала продать свою квартиру, а через некоторое время взяться за покупку альтернативной – абсолютно провальный. Нужно одновременно продавать одну и покупать другую квартиру, - говорит Сергей Шлома.

Какие квартиры пользуются спросом?

Москвичи, как показывает практика, больше интересуются вторичным жильем или новостройками в высокой степени готовности (конец 2022 или начало 2023 года).

- Сейчас в основном стараются брать однокомнатные квартиры. Но их очень много продали в 2020 и 2021 году, поэтому есть ощущение, что их будут в ближайший год «скидывать» и появится большая конкуренция. Поэтому, наверное, лучше обратить внимание на двушки, - говорит Карина Грицук, частный риелтор.

- Какие районы популярнее?

- Наверное, легче сказать, какие пользуются меньшим спросом. Это Капотня, Бирюлево. И в целом, восток и юг. При этом здесь действительно можно найти бюджетные варианты, но стоит понимать, какая там экология, какая там ситуация с пробками.

- Что с элитным жильем?

- Сейчас владельцы стараются продать дорогостоящее жилье, но с другой стороны – лучше оставить. Удастся ли потом купить? Например, сегмент ниже – бизнес-класс, комфорт – пользуется спросом, покупают. Но спрос на квартиры свыше 50 млн рублей немного уменьшился.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва - 2025: новые городские пространства и каким будет стадион «Олимпийский»

Для москвичей откроют парк водных развлечений, серфинг-центр, элитные отели (подробнее)

Планы московского метро: достроить законсервированную станции "Суворовская" и раньше срока открыть БКЛ

Правительство приняло решение ускорить строительство этих объектов (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ