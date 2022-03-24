Ждать или торопиться: стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

Цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курс доллара вырос, процентные ставки на ипотеку увеличились и одним из популярных вопросов стал: «Покупать квартиру сейчас или подождать снижения цен?» Из-за этой дилеммы многие не решаются приобрести понравившийся вариант. Разбираемся вместе с экспертами недвижимости, как правильно сделать выбор.

Однушка эконом класса всем нужна

Эксперты в один голос говорят, что недвижимость является приоритетным активом, особенно в кризисное время, когда нет ясности перспектив. Для сбережения денег на сегодняшний день альтернатива недвижимости отсутствует. Квартира – это надежное вложение, которое никуда не денется. Однушка эконом класса в Москве всегда востребована на рынке аренды, ее можно сдавать и получать стабильный доход. При нынешней финансовой ситуации, которая сложилась в стране и в мире, при существующей экономике квартира – это тихая гавань, куда все и заходят.

- Однако цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса, который возник на фоне снижения ипотечных ставок и держался 1,5 года. По той же причине на вторичном рынке дефицит – ликвидные объекты эконом- и комфорт-классов по адекватным ценам просто вымыты. Продать квартиру сейчас очень легко, купить очень сложно, потому что практически не из чего выбирать, - рассказал kp.ru Сергей Шлома, директор управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

Еще в начале марта риелторы наблюдали разные мнения и действия продавцов и покупателей – участники вторичного рынка разделились в равных долях на тех: кто спешил совершить сделки, и на тех, кто решил подождать и осмотреться.

- Люди активно стали выставлять квартиры на продажи. Проходила ночь, и они поднимали цены на 2, 3 и даже на 5 миллионов рублей. Им казалось, что они продадут дешево. Однако с новыми ценами не факт, что нашелся бы покупатель, потом снова снижали цены. Кто-то планировал купить доллары на деньги от продажи квартиры, кто-то резко передумывал продавать жилье, так как еще не придумали куда вложить деньги, - рассказывает kp.ru Карина Грицук, частный риелтор.

Частный риелтор Карина Грицук. Фото предоставлено героиней

Сейчас период паники и ажиотажа почти практически закончился. И начинается психологическая адаптация к новым условиям – какой будет эта новая реальность, пока неизвестно.

- Вместе с этим вырос спрос на услуги риелторов, многие стали нуждаться в консультациях специалистов. Сейчас людям мы говорим о том, что ситуация на рынке успокоилась. Продажи идут: и вторичка, и новостройки, - говорит Карина Грицук.

Зачем сейчас квартира?

Значительная часть покупателей и продавцов приходит на рынок для решения своих жилищных вопросов – увеличивают метраж при рождении детей и продают наследственные квартиры после смерти родных, покупают более дорогую квартиру, когда богатеют, или продают ее и покупают более дешевую, когда беднеют. Количество квадратных метров и комнат зависит от потребностей покупателя.

- Оптимальный вариант для инвестиции с целью сдачи в аренду – 1-комнатная квартира эконом класса в пешей доступности от станции метро или МЦК, - рассказывает Сергей Шлома, директор управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

И покупать квартиру лучше сейчас, а не делать накопления еще два-три месяца, чтобы взять вариант получше. Цены, по мнению риелторов, вряд ли будут сильно снижаться. Повышение в нынешней ситуации более очевидно.

- Квартиру можно приобрести сейчас, а потом в любой момент продать. Но нельзя говорить, что вы в будущем получите большой прирост. Мы говорим о том, что вложение денег в недвижимость - точно беспроигрышное. Но и сам клиент должен понимать для чего он покупает квартиру: для себя, для сдачи в аренду, для перепродажи, – говорит Карина Грицук, частный риелтор.

Предостерегают агенты недвижимости людей и от попыток сравнивать бытовую инфляцию с ценами на недвижимость.

- По законам рыночной экономики в кризис всегда дешевеют тяжелые активы - земля, ценные бумаги, труд. Помидоры могут подорожать на 200%, а недвижимость и активы газовых компаний могут подешеветь на 10%, а средняя инфляция будет 5%. Поэтому «наблюдаемая инфляция» у всех разная. У пенсионерки она будет 200%, а у инвестора – минус 10%, то есть дефляция, - рассказали в агентстве недвижимости Bulvar Estate.

Ипотеку брать или не брать?

Ипотечных покупателей, по мнению экспертов, на вторичном рынке сейчас нет и не будет. «Вторичка» всегда самостоятельно справлялась с кризисными ситуациями, без господдержки и льготной ипотеки.

- Если ипотека была одобрена до резкого скачка (по ставкам около 8-9,5%) и люди планируют покупать жилье для себя и у них есть стабильный доход, то оформлять ее – это правильное решение. Просто к ставкам, которые были, сейчас никто не может сказать, когда мы вернемся, - рассказывает частный риелтор Карина Грицук.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты советуют по нынешним ставкам (свыше 9,5%) не брать ипотеку. Здесь лучше взять паузу, так как все время расти проценты не будут. Можно рассматривать льготную ипотеку, где сохранились ставки от 4 до 7%. При рассматривании нового жилья, нужно общаться с застройщиком, который может предложить выгодные рассрочки.

Столичные агентства недвижимости ожидают к лету большой наплыв квартир, которые были ранее взяты в ипотеку. Речь о владельцах недвижимости, которые потеряли работу и не смогут наладить стабильный доход в ближайшие два-три месяца, поэтому будут вынуждены продавать жилье.

Только альтернативные сделки

Эксперты недвижимости предостерегают людей от продажи квартиры, если они еще не решили, что делать с деньгами.

- Альтернативные сделки будут в абсолютном приоритете. И в нынешних условиях дефицита мы рекомендуем ни в коем случае не разрывать сделку: то есть, вариант сначала продать свою квартиру, а через некоторое время взяться за покупку альтернативной – абсолютно провальный. Нужно одновременно продавать одну и покупать другую квартиру, - говорит Сергей Шлома.

Какие квартиры пользуются спросом?

Москвичи, как показывает практика, больше интересуются вторичным жильем или новостройками в высокой степени готовности (конец 2022 или начало 2023 года).

- Сейчас в основном стараются брать однокомнатные квартиры. Но их очень много продали в 2020 и 2021 году, поэтому есть ощущение, что их будут в ближайший год «скидывать» и появится большая конкуренция. Поэтому, наверное, лучше обратить внимание на двушки, - говорит Карина Грицук, частный риелтор.

- Какие районы популярнее?

- Наверное, легче сказать, какие пользуются меньшим спросом. Это Капотня, Бирюлево. И в целом, восток и юг. При этом здесь действительно можно найти бюджетные варианты, но стоит понимать, какая там экология, какая там ситуация с пробками.

- Что с элитным жильем?

- Сейчас владельцы стараются продать дорогостоящее жилье, но с другой стороны – лучше оставить. Удастся ли потом купить? Например, сегмент ниже – бизнес-класс, комфорт – пользуется спросом, покупают. Но спрос на квартиры свыше 50 млн рублей немного уменьшился.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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