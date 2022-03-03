Нужно ли носить маски в музеях и метро: оперштаб Москвы дал разъяснения

Столичные власти отменили ряд ограничений, которые действовали в Москве из-за распространения коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столичные власти отменили ряд ограничений, которые действовали в Москве из-за распространения коронавируса. В частности, с 3 марта прекращается использование QR-кодов в общественных местах. Теперь не нужно показывать коды при посещении музеев, концертных залов, развлекательных и спортивных мероприятий. Однако ношение масок в общественных местах и городском транспорте, как рассказали kp.ru в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве, пока не отменяли.

- Ношение масок остается необходимым условием для посещения объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, - рассказали в ведомстве.

В Оперштабе Москвы также уточнили, что снимается ограничение по заполняемости залов. Напомним, ранее в кинотеатрах, концертных залах нельзя было продавать 100% всех имеющихся билетов.

- В городском транспорте (автобусы, метро) маски тоже нужны?

- Да. Ношение масок в общественном транспорте пока сохраняется.

- А с чем связано снятие ряда ограничений и отмена QR-кодов в Москве?

- Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания и госпитализаций продолжает снижаться.

Напомним, ранее была отменена удаленка – теперь такой вид работы имеет рекомендательный, а не обязательный характер. «Домашний режим» для москвичей старшего поколения и граждан, имеющих хронические заболевания, тоже стал не обязательным.

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