Ковид-сертификаты отменили: Нужно ли сдавать ПЦР при поступлении в больницу в Москве

При госпитализации в стационар ПЦР-тест на коронавирус проводится на месте. Сдавать анализ заранее не нужно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Использование ковид-сертификатов прекращается с 3 марта в Москве, однако у жителей столицы возникли вопросы относительно вступивших в силу изменений. В Департаменте здравоохранения для kp.ru рассказали порядок поступления москвичей в стационар.

- Нужен ли QR-код или сертификат о вакцинации при поступлении в стационар?

- Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стационарах и максимально уберечь пациентов от возможного заражения, порядок плановой госпитализации остаётся прежним: при поступлении в стационар необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации или справку при наличии медицинских противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции, - рассказали kp.ru в Департаменте здравоохранения Москвы.

- Накануне нужно делать ПЦР-тест?

- При госпитализации в стационар ПЦР-тест на коронавирус проводится на месте. Сдавать анализ заранее не нужно. По вопросам плановой госпитализации можно обратиться к лечащему врачу.

Ранее в Оперштабе Москвы прокомментировали для kp.ru, нужно ли носить маски в музеях, ресторанах и метро.

Напомним, что с 3 марта "домашний режим" для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. Также отменено правило соблюдать социальную дистанцию и специальную рассадку в общественных местах (кафе, театрах, музеях, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных учреждений). К тому же сохраняются ограничение по проведению публичных мероприятий.

- За последние сутки в Москве госпитализированы 337 человек. Для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 300 человек. Выявлено 2 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщили в Оперштабе Москвы.

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