Ефимов: Товарооборот Москвы и Турции вырос почти на 67 процентов

Москва находится в пятерке лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию Фото: Shutterstock

Среди торгово-экономических партнеров России одним из крупных считается Турция. Только с Москвой товарооборот этой страны в прошлом году составил более 14,8 миллиарда долларов - на 66,7 процента больше, чем в 2020 году. Для иностранных компаний в России привлекательными становятся такие факторы, как льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика.

«Российский товарооборот с Турцией в 2021 году вырос на 56,6 процента и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9 процента», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что Москва находится в пятерке лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. На столицу приходится 7,5 процента от всех общероссийских поставок. Как уточнил Ефимов, рост экспорта происходит благодаря увеличивающемуся спросу со стороны турецких партнеров. При этом, по словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, зарубежных покупателей сильно интересуют импортные товары машиностроительной отрасли, к примеру, механическое оборудование и техника.

«Совокупный импорт Турции в 2021 году товаров этой категории увеличился на 22,5 процента и составил 30,96 миллиарда долларов, - рассказал Овчинский. - По итогам 2021 года Москва экспортировала товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2 процента больше, чем годом ранее».

По данным центра «Моспром», в свою очередь столица в прошлом году закупала в Турции в основном швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции составил 2,5 миллиарда долларов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.