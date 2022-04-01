Московским заводам и фабрикам дадут льготные кредиты

Столичные власти расширяют программы поддержки бизнеса во время санкций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные власти расширяют программы поддержки бизнеса во время санкций. Сегодня, 1 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями предприятий машиностроительного комплекса города на площадке Щербинского лифтостроительного завода. В обсуждении мер помощи отрасли участвовал генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Ряд предприятий, средних, так скажем, не попали ни в малый, ни в крупный бизнес, и, конечно, у них серьезные проблемы с оборотными средствами, с инвестиционными кредитами и так далее, - сказал Собянин. - Мы создали свой фонд, который как раз эту нишу должен закрыть. Мы довели уже кредиты до банков, чтобы начинать кредитовать такого рода предприятия по нормальной ставке».

Мэр отметил, что несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию, город не отказывается от начатых программ - капремонта жилых домов, реновации, жилищного строительства, реконструкции поликлиник. В частности, Щербинский завод продолжит поставлять новые лифты для многоэтажек, в которых проводится капитальный ремонт с заменой устаревших инженерных систем, в том числе и подъёмников. При этом предприятие разрабатывает новые модели лифтов, способные заменить импортные аналоги.

ЧЕМ ПОМОГУТ

Поддержка от столичных властей включает в себя:

- выделение 10 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий на пополнение оборотных средств и выполнение программ развития. Ставка кредитования для конечного заемщика - 15%;

- возможность получить земельные участки по ставке 1 рубль в год, если планируется проект строительства новых производственных цехов или технопарков;

- онлайн-сервис «Подбор альтернативных поставщиков» для поиска необходимых компонентов производственного цикла как среди московских производителей, так и в странах ЕАЭС.

В федеральные программы помощи бизнесу уже действующие или пока разрабатываемые входят такие меры:

- продление сроков действия региональных льгот по налогу на прибыль;

- льготные кредиты для системообразующих предприятий;

- упрощение сертификации продукции, ввозимой в РФ, частичная отмена ввозных пошлин;

- снижение налоговой и административной нагрузки и минимального порога инвестиций в офсетные контракты с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей.