"Царевна-Лебедь" появилась на фасаде нового корпуса Третьяковской галереи

Фасады нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной показали москвичам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фасады нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной показали москвичам. Работы по возведению здания продолжаются, но с фасадов уже сняли строительные леса и можно оценить репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского и других великих русских художников.

- По фасадам с репродукцией картин остались еще небольшие работы - облицовочные. На днях снимем строительные леса над главным входом - на углу Кадашевской набережной и Лаврушенского переулка, - рассказала kp.ru Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского уже можно увидеть со стороны Кадашевской набережной Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фасадах здания уже можно увидеть репродукции картин «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Неизвестная» Ивана Крамского, «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля и другие. Высота некоторых составляет около шести метров. Всего будет 19 картин.

- Предстоит завершить работы по остеклению. Завершить работы по фасадам планируем к лету - ориентировочно к июлю, - сказала Наталья Зарубина.

Новый корпус Третьяковки задумали строить еще в 2013 году, но подрядчик менялся, сроки сдвигались. Возобновить работы удалось в начале 2021 года. Обязательства были возложены на новую федеральную структуру - «Единый заказчик в сфере строительства». Дополнительно было выделено 8,12 млрд рублей.

- В будущем здании будут располагаться экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив, - рассказали в департаменте строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Работы по возведению здания продолжаются, но с фасадов уже сняли строительные леса Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время видно, что для фасадов использованы бежевый, кирпичный и коричневые цвета. Здание будет полностью перекликаться с цветовым решением основного здания Третьяковки.

В процессе производства работ будет выполнен монтаж инженерных систем, оборудование лифтов и эскалаторов. Для галереи будет смонтирована самая современная система пожаротушения и безопасности.

Год назад были выполнены монолитные работы и по всем наружным инженерным системам. К зданию подведены коммуникации (водопровод, отопление). В ближайшее время строители приступят к устройству зенитного фонаря - стеклянного купола, который накроет весь атриум Третьяковки. В этом пространстве будут проходить летние вернисажи, конференции.

КСТАТИ

Живописные и графические работы вернули в залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушенском переулке.

- Расширенная экспозиция – это дайджест прошедшей персональной выставки Врубеля в Новой Третьяковке. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты выставки «Михаил Врубель». Впервые за долгое время в залах встретятся обе «Сирени» мастера, - рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

Расширенная экспозиция открыта с 1 апреля и доступна по билету в основную экспозицию.