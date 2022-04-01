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Звезды1 апреля 2022 13:48

"Царевна-Лебедь" появилась на фасаде нового корпуса Третьяковской галереи

Репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского уже можно увидеть со стороны Кадашевской набережной
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Фасады нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной показали москвичам.

Фасады нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной показали москвичам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фасады нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной показали москвичам. Работы по возведению здания продолжаются, но с фасадов уже сняли строительные леса и можно оценить репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского и других великих русских художников.

- По фасадам с репродукцией картин остались еще небольшие работы - облицовочные. На днях снимем строительные леса над главным входом - на углу Кадашевской набережной и Лаврушенского переулка, - рассказала kp.ru Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского уже можно увидеть со стороны Кадашевской набережной

Репродукции картин Васнецова, Шишкина и Крамского уже можно увидеть со стороны Кадашевской набережной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фасадах здания уже можно увидеть репродукции картин «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Неизвестная» Ивана Крамского, «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля и другие. Высота некоторых составляет около шести метров. Всего будет 19 картин.

- Предстоит завершить работы по остеклению. Завершить работы по фасадам планируем к лету - ориентировочно к июлю, - сказала Наталья Зарубина.

Новый корпус Третьяковки задумали строить еще в 2013 году, но подрядчик менялся, сроки сдвигались. Возобновить работы удалось в начале 2021 года. Обязательства были возложены на новую федеральную структуру - «Единый заказчик в сфере строительства». Дополнительно было выделено 8,12 млрд рублей.

- В будущем здании будут располагаться экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив, - рассказали в департаменте строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Работы по возведению здания продолжаются, но с фасадов уже сняли строительные леса

Работы по возведению здания продолжаются, но с фасадов уже сняли строительные леса

Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время видно, что для фасадов использованы бежевый, кирпичный и коричневые цвета. Здание будет полностью перекликаться с цветовым решением основного здания Третьяковки.

В процессе производства работ будет выполнен монтаж инженерных систем, оборудование лифтов и эскалаторов. Для галереи будет смонтирована самая современная система пожаротушения и безопасности.

Год назад были выполнены монолитные работы и по всем наружным инженерным системам. К зданию подведены коммуникации (водопровод, отопление). В ближайшее время строители приступят к устройству зенитного фонаря - стеклянного купола, который накроет весь атриум Третьяковки. В этом пространстве будут проходить летние вернисажи, конференции.

КСТАТИ

Живописные и графические работы вернули в залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушенском переулке.

- Расширенная экспозиция – это дайджест прошедшей персональной выставки Врубеля в Новой Третьяковке. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты выставки «Михаил Врубель». Впервые за долгое время в залах встретятся обе «Сирени» мастера, - рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

Расширенная экспозиция открыта с 1 апреля и доступна по билету в основную экспозицию.

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