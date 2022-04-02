БЕЛАЗы впервые за 38 лет приехали на ВДНХ

Огромные БЕЛАЗы показали на выставке в ВДНХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние достижения инженерной мысли устанавливали на выставке российско-белорусской техники на ВДНХ прямо в день открытия, в 7 утра. Наводили марафет ко Дню единения народов России и Беларуси, так чтобы народу пройти было удобно. Место было выбрано символичное: в славянском треугольнике. Рядом не только белорусский павильон выставки, но и «Россия – моя история», а также бывшая «Украина», после реставрации – центр «Слово».

А потом пошел снег, даже, не снег, а снегопадище.

- Мы вот говорим санкции, санкции. Даже циклон пришел с Европы, - пошутил, открывая выставку Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. – Но, главное, ВДНХ остается местом представления наших достижений, результатов нашего труда.

Дети с удовольствием позировали у огромных колес техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суперсовременные комбайны, МАЗы, КАМАЗы и даже гиганты-БЕЛАЗы оказались под снежным одеялом. Приходилось периодически смахивать осадки с них абсолютно нетехнологичным веником.

Но народ погода не отпугнула. Еще за два часа до официального открытия выставки посетители активно прогуливались между экспонатов. Кто-то перед этим прикупил белорусских продуктов на ярмарке по- соседству.

- Там сыр по цене, как в Минске, - рекомендовал и мне приобрести хоть что-нибудь знакомый. – А еще квас и конфеты.

Белорусские конфеты активно раздавали и коробейники с флагами России и Беларуси – причем, абсолютно бесплатно, да еще и под музыку. Жизнь явно била ключом.

Веселые коробейники раздавали гостям белорусские конфеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем юные посетители фотографировались в ковшах техники «Амкодор» ( они в них легко помещались вдвоем и даже втроем), те, кто посмелее облепили БЕЛАЗы, когда такая возможность еще представится. Их можно было не только потрогать, помериться, насколько выше тебя их колесо ( у самого маленького автогиганта оно ростом со взрослого человека), но и залезть по ступенькам наверх, там, где кабина.

- Мы на ВДНХ не выставлялись с 1984-го года, - с гордостью говорит мне гендиректор БЕЛАЗа Сергей Никифорович (ему самому тогда было всего 5 лет).

"Гомсельмаш" будет производить технику в российском Брянске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доставить эти махины в Москву не так-то просто. По общим дорогам они не ездят, везли их на трех тралах, а в разгрузке пришлось задействовать грузоподъемные краны.

- Эта техника была отгружена с завода. И обратно туда она уже не вернется. Один самосвал уедет в Магаданскую область, другой – на Урал. Они проданы. По логистике пришлось сделать небольшой крюк, через Москву, чтобы доставить БЕЛАЗы заказчиками, - шутит гендиректор завода.

Напротив БЕЛАЗов красуются КАМАЗы, в том числе, и гоночный, тот, что покорил ралли «Дакар». Самым любопытным разрешили посмотреть «начинку» пожарных машин под этой маркой. Слава Богу, тушить ничего не надо было.

- Мы сначала, конечно, расстроились, когда Запад объявил нам санкции. Но потом решили, ничего, справимся и без них, - представитель завода вел экскурсию по стенду для высокопоставленных гостей.

- А мы в условиях санкций готовы увеличить производство комбайнов на нашем предприятии в Брянске до 400-500 машин в год. Техника будет чисто российская, - убежден гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков.

Вкусные белорусские сыры можно купить по цене производителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кому импортозамещение не страшно, так это МАЗам. Они уже давно занимаются локализацией производства. Металл для машин, конечно, российский, шасси свои. Буквально накануне, на форуме ко Дню единения о роли МАЗа мне говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко:

- С учетом того, что «Скания», «Вольво» и «Мерседес» больше не будут представлять интереса на нашем рынке, те многотонные МАЗы, способные перевозить большие грузы, будут востребованы.

И вот «мазовские» автопоезда, грузовики, мусоровозы и даже «мобильный офис» приехали в Москву.

- В офисе на колесах и диваны мягкие для переговоров, и кухня есть, и туалет, - демонстрирует мне все его достоинства представитель завода Александр Ткачев.- И интернет хорошо ловит.

МАЗовский мобильный офис приехал в Москву на выставку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом стоит «мазовский» электробус, который сейчас тестируется в Санкт-Петербурге. Он способен проехать без подзарядки 300 км, и даже чуть больше, то есть отпахать целую смену. И только потом отправится на «подпитку».

А посмотреть на эту технику на ВДНХ можно будет вплоть до 9 апреля. Вход бесплатный с 10 до 18.