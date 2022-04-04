Поддержка бизнеса и жителей в Москве: Компенсации, льготные кредиты и грузовой авиамост с Китаем

Город продолжает противостоять санкциям. Об очередных мерах для поддержки бизнеса и жителей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Фото: Иван МАКЕЕВ

Город продолжает противостоять санкциям. Об очередных мерах для поддержки бизнеса и жителей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Экономика и социальная сфера Москвы успешно адаптируются к работе в новых реалиях, - заявил Собянин. - Наши решения помогают сделать этот процесс максимально быстрым и безболезненным».

Вот что уже сделано.

1. Социальная помощь

На три месяца продлили программу стимулирования вакцинации от COVID-19. Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию или ревакцинацию до 30 июня этого года, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в 10 тысяч рублей.

2. Грузовой мост с Китаем и ОАЭ

По поручению президента России Владимира Путина подписано соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста. Правительство Москвы выступит заказчиком, а «Волга-Днепр» – оператором регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

До конца года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» порядка 20 тысяч тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий.

3. Такси и каршеринг

В два раза увеличены субсидии на покупку автомобилей такси и каршеринга. Дополнительные средства позволят компаниям выполнить обязательства перед банками и лизинговыми компаниями и при этом – сохранить ликвидность для покрытия текущих расходов, которые тоже возросли.

Кроме того, возраст автомобилей, допустимый для оформления льготных парковочных разрешений, будет увеличен с 1 года до 2 лет, а срок действия разрешений – с 3 до 4 лет. Благодаря этому операторы каршеринга смогут сохранить порядка 13 тысяч автомобилей, которые должны были в этом году уйти с рынка.

4. Помощь строительной отрасли

В ближайшие дни заработает вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Помимо промышленных предприятий, льготные кредиты смогут получить инвесторы, реализующие проекты строительства объектов нежилого назначения. На эти цели правительство Москвы выделило еще 10 миллиардов рублей.

Кроме того, радикально упрощен порядок корректировки государственных контрактов на строительство объектов по городскому заказу. «Если кратко, то теперь разрешено максимально оперативно адаптировать контрактные цены к росту стоимости строительных ресурсов, - отметил Собянин. - Разумеется, после тщательной проверки смет».

5. Развитие машиностроения и информационных технологий

Среди объявленных мер:

- правительство Москвы не будет сокращать закупки оборудования и программного обеспечения для городских нужд;

- с 2 до 7 миллиардов рублей увеличен объем программ льготного кредитования бизнеса. Значительная часть этих средств будет предназначена для ИТ-компаний;

- там, где это возможно и целесообразно, будут переходить на долгосрочные контракты, позволяющие предприятиям планировать свои производственные и инвестиционные программы на годы вперед.