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ЗДОРОВЬЕ14 марта 2022 12:04

Собянин отменил масочный режим в Москве с 15 марта 2022

Мэр заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в столице
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
С 15 марта в столице отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях

С 15 марта в столице отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях

Фото: Иван МАКЕЕВ

Долгожданное решение по отмене масочного решения 14 марта принял мэр Москвы. О соответствующем указе Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

- Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок, - значится в сообщении мэра Москвы.

Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве. Уровень госпитализаций снизился еще на 40%, после проведения дезинфекции к плановой помощи вернутся еще 600 коек в городских больницах. Московские врачи вылечили от коронавируса уже 2 523 496 человек. Количество новых заболевших ежедневно снижается. За последние сутки в Москве выявлено 957 новых случаев.

Долгожданное решение по отмене масочного решения 14 марта принял мэр Москвы

Долгожданное решение по отмене масочного решения 14 марта принял мэр Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 марта в столице также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные ранее указом мэра Москвы, а именно регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.

По мнению Сергея Собянина, в нынешних условиях отмена антиковидных мер поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление.

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