Ефимов: В Москве оформляется каждая пятая семейная ипотека

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Среди желающих купить квартиру большой популярностью пользуется программа «Семейная ипотека». С ее помощью в январе-феврале 2022 года в Москве выдали более 1,2 тысячи льготных кредитов. Их общая сумма - более 9,2 миллиарда рублей или около 18 процентов от общего объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наиболее востребована семейная ипотека у семей с одним ребенком, - отметил заммэра. - На их долю приходится 875 кредитов - более 70 процентов займов, выданных за первые два месяца 2022 года».

По его словам, ещё 214 кредитов взяли семьи с двумя детьми (более 17% от всех льготных кредитов), 84 кредита - семьи с тремя и более детьми (около 7%). Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, оформили 70 займов (6% кредитов).

«За два месяца 2022 года в рамках семейной ипотеки в Москве было приобретено около 66,4 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 13,93 миллиарда рублей, - уточнил Ефимов. - Средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,58 процента».

Статистика подтверждает, что москвичи активно пользуются льготными ипотечными программами. Чтобы и в дальнейшем не лишать такой возможности будущих новоселов, в марте 2022 года правительство России утвердило новые решения. Речь идёт о сохранении условий семейной ипотеки и изменении параметров программы льготной ипотеки. Теперь предельная ставка по льготной ипотеке поднялась с 7 до 12 процентов. Максимальный кредит для четырех российских регионов, в том числе для Москвы, вырос с 3 до 12 миллионов рублей.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, для семей с детьми закрепление семейной ипотеки на прежнем уровне позволяет при необходимости решить жилищный вопрос. «Повышение лимитов по льготной ипотеке повысит востребованность этой программы, популярность которой снизилась после сокращения максимальной суммы кредита летом 2021 года», – добавил Пуртов.

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СПРАВКА «КП»

Программа «Семейная ипотека» начала действовать 1 января 2018 года для семей с двумя и более детьми, рожденными после этой даты, и семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью.

Всего с тех пор в столице было выдано около 120 тысяч льготных кредитов. Из них: по программе семейной ипотеки - более 29 тысяч, льготная ипотека - почти 91 тысяча. В целом на льготные ипотечные программы приходится около 27,8 процента ипотечных жилищных кредитов, выданных в Москве за эти годы.

С июля 2021-го в программу включились семьи с одним ребенком. С этого времени семьи с первенцами оформили более шести тысяч семейных ипотек – это более 20 процентов от общего объема кредитов по этой программе.