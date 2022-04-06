Ефимов: Инвестор получил первый участок под производство в Москве по льготной ставке

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Среди масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве появилась «первая ласточка». Выделение участка в аренду на пять лет по льготной ставке один рубль в год впервые оформлено договором. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, для противодействия санкционному давлению столица запустила комплекс оперативных мер для сохранения действующих инвестиционных проектов и развития новых. Среди них – предоставление промышленным предприятиям земли в аренду за один рубль в год.

«Участок по льготной ставке можно получить при строительстве производственных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, - рассказал заммэра. - Первый договор уже подписан. Инвестор возведет инженерный корпус, в котором создадут порядка 460 рабочих мест».

По его словам, планируемое сооружение на участке в районе Нагатино-Садовники площадью будет площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Это часть научно-производственного предприятия, занятого разработками электронных компонентов, например, для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем. Все время строительства корпуса для него будет действовать ставка аренды один рубль. Кроме того, сейчас готовятся к оформлению подобные договора еще по пяти проектам.

Как сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, инвестор получает землю под МаИП без торгов. «Только в прошлом году было одобрено 16 таких проектов, - уточнил глава ведомства. - В результате этого в столице появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие важные объекты».

Отметим, что среди новых льгот для инвесторов, строящих нежилую недвижимость в столице, – возможность частичной компенсации процентных ставок по кредитам. Для этого правительство столицы добавило 10 миллиардов рублей в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Такая же сумма из фонда пойдёт на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, инвестпроекты и покупку оборудования.

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