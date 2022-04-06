Ефимов: Экономия на аренде городской недвижимости для социально ориентированного бизнеса составляет более трех миллиардов рублей в год

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Для разных отраслей Москва предлагает сегодня антикризисные меры поддержки. Кроме того, город постоянно помогает социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным заведениям. В частности, они могут оформить аренду помещений по льготным ставкам. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сниженными ставками на аренду городской недвижимости пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей, - отметил Ефимов. - Общая площадь выделенных им по льготе помещений - более 280 тысяч квадратных метров. Ежегодно эти компании экономят более 3,1 миллиарда рублей».

Как пояснил заммэра, сэкономленную сумму представители бизнеса могут вложить в развитие и модернизацию своих услуг. К примеру, большинство социально ориентированных компаний оказывают медицинские услуги. «С ними заключено 186 арендных договоров на помещения общей площадью 54 тысячи квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на частные образовательные заведения приходится 149 договоров на почти 168 тысяч квадратных метров. Чаще всего льготными ставками пользуется малый бизнес - мелкие производства, социальные магазины и столовые, ателье бытовых услуг, районные центры культуры и спорта, ветеринарные службы. Ими оформлен 301 договор на более чем 58 тысяч квадратных метров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

КОНКРЕТНО

Помощь города получают:

- малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов. Для них минимальная ставка в 5 тысяч рублей действует на помещения площадью менее 300 квадратных метров по договорам с не истекшим сроком действия, а также для организаций, у которых не менее половины сотрудников – инвалиды. Льготная ставка в 3,8 тысячи рублей - для тех, кто занимается социально значимой деятельностью;

- компании с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование. Им положена годовая арендная ставка в 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. Исключение - договор аренды, оформленный по результатам торгов.

Дополнительно в столице действует программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов образования. На торгах город предлагает сооружения, которым требуется реконструкция или реставрация. По договору победитель аукциона все ремонтирует и переходит на ежегодную ставку рубль за «квадрат».