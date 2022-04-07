Москвичи отказываются от покупки техники и одежды на фоне западных санкций

Большинство москвичей изменили привычный образ жизни в условиях введенных санкций относительно России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство москвичей изменили привычный образ жизни в условиях введенных санкций относительно России. Такие данные показал онлайн-опрос программы лояльности «Город», который проводился среди держателей карты «Тройка».

- В онлайн-опросе приняло участие более 6000 человек (53% мужчин и 47% женщин). Москвичи рассказали, как изменился их образ жизни за последний месяц, - рассказали kp.ru в пресс-службе программы лояльности «Город».

Как изменилась жизнь москвичей за последний месяц?

- 38% - не заметили существенных изменений,

- 20% - сильнее погрузились в работу и учебу,

- 12% - стали чаще видеться с друзьями и родственниками,

- 9% - стали более активно заниматься спортом,

- 9% - обратились за психологической помощью,

- 7% жителей начали больше времени уделять развлечениям и хобби,

- 5% - стали чаще помогать нуждающимся.

При исследовании обратили внимание, что мужчины (51%) стали помогать нуждающимся больше, чем женщины (49%). Тратить деньги москвичи стали меньше: 38% - частично уменьшили расходы, 33% - сократили ежедневные траты, 29% - не сокращали расходы вовсе.

От каких покупок отказались москвичи?

- 51% - покупки техники,

- 12% - покупки одежды,

- 14% - перестали пользоваться услугами такси,

- 12% - от доставки еды в пользу домашней готовки,

- 11% - на время отложили покупку квартиры или автомобиля.

- Москвичи и дальше собираются планировать свои расходы. Больше половины опрошенных москвичей будут отслеживать специальные акции, 39% - сократят траты на развлечения, 8% - будут покупать товары оптом, - рассказали kp.ru в пресс-службе программы лояльности «Город».