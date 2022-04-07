Москвичи отказываются от покупки техники и одежды на фоне западных санкций

Большинство москвичей изменили привычный образ жизни в условиях введенных санкций относительно России.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Большинство москвичей изменили привычный образ жизни в условиях введенных санкций относительно России. Такие данные показал онлайн-опрос программы лояльности «Город», который проводился среди держателей карты «Тройка».
- В онлайн-опросе приняло участие более 6000 человек (53% мужчин и 47% женщин). Москвичи рассказали, как изменился их образ жизни за последний месяц, - рассказали kp.ru в пресс-службе программы лояльности «Город».
- 38% - не заметили существенных изменений,
- 20% - сильнее погрузились в работу и учебу,
- 12% - стали чаще видеться с друзьями и родственниками,
- 9% - стали более активно заниматься спортом,
- 9% - обратились за психологической помощью,
- 7% жителей начали больше времени уделять развлечениям и хобби,
- 5% - стали чаще помогать нуждающимся.
При исследовании обратили внимание, что мужчины (51%) стали помогать нуждающимся больше, чем женщины (49%). Тратить деньги москвичи стали меньше: 38% - частично уменьшили расходы, 33% - сократили ежедневные траты, 29% - не сокращали расходы вовсе.
- 51% - покупки техники,
- 12% - покупки одежды,
- 14% - перестали пользоваться услугами такси,
- 12% - от доставки еды в пользу домашней готовки,
- 11% - на время отложили покупку квартиры или автомобиля.
- Москвичи и дальше собираются планировать свои расходы. Больше половины опрошенных москвичей будут отслеживать специальные акции, 39% - сократят траты на развлечения, 8% - будут покупать товары оптом, - рассказали kp.ru в пресс-службе программы лояльности «Город».