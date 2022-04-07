Напротив резиденции президента открыли выставку про школы прошлого

Музей создал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

Скромный двухэтажный домик стоит напротив президентской резиденции Ново-Огарево в селе Усово. Это здание народного училища — сюда принимали крестьянских детей. Деньги на постройку в 1873 году дала императрица Мария Александровна — супруга Александра II. Вплоть до 2018 года тут была начальная школа. Здание обветшало, ребятню перевели в Барвиху. А в домике решили открыть музей — все-таки живая история…

Музей создал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В экспозиции свыше 400 уникальных предметов: документы, фото и артефакты. Все рассказывают, как учились наши прапрадеды. Коллекция охватывает период правления императоров Александра II, Александра III и Николая II. При всем уважении к советской педагогике, но именно в ту эпоху начала складываться наша школа.

В Подмосковье заработал Музей школы и детства

Например, популярные в советское время тимуровские отряды, военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок» создавали по образу патриотических организаций Российской Империи — скаутов и «потешных» (детские отряды, в которых проходили строевую и начальную военную подготовку).

Вот за стеклом ученический дневник. Линейки и клеточки ни на йоту не изменились. Разве что предметы диковинные в расписании: садоводство (сельскую ребятню учили основам агрономии) и космография — сейчас говорят астрономия. Были в дневниках напутствия, которых нынче не встретишь. Например, юным гимназисткам напоминали, как выглядит благочестивая леди. И предписывали не ходить по городу после десяти вечера, носить пальто и шляпки определенного фасона.

— Первое, что мы здесь нашли: с крыши упало оставленное птичье гнездо. А в нем лежала визитка местного дьякона 1892 года. На ней он приглашал на именины школьного учителя, — поделилась кандидат исторических наук председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевское просветительского общества» Анна Громова.

На стенах висят «Похвальные листы» учеников со всех концов Российской Империи. Это аналог современного аттестата с отличием. «Похвальные листы» - настоящий художественный шедевр. Оформление с картинами по случаю знаменательных событий - вроде юбилея победы в Отечественной войне 1812 года.

В экспозиции свыше 400 уникальных предметов

Под слоем старых обоев нашли газеты начала прошлого века. Аккуратно сняли - и в рамку. А там натурально «Авито» из прошлого и магазин на диване в одном флаконе: чудо-духи, реклама кузнецов и мятных конфет.

— Под лестницей валялась шапка советская середины прошлого века. Тоже включили в экспозицию. Наверняка, кто-то из учителей носил, но потерял. Так само здание нам рассказывает свою историю, — рассказала куратор выставки Зоя Матвеева.

«Мультимедийщики» отрисовали фильмы об истории усадьбы, школьной форме, сделали викторины вроде «Кто хочет стать миллионером?» с картинками и анимацией. В мансарде зал для лекций-встреч, мастер-классов и творческих занятий.

Музей детства — не проект-одиночка. На территории сел Ильинское и Усово уже несколько лет создают музейный кластер. Здесь была единственная Подмосковная императорская усадьба. Ее Александр II купил для своей супруги в 1864 году. Резиденция цела. Только посмотреть ее нельзя: территория в руках бизнесмена из списка Forbes, который превращает ее в свою вотчину.

Но в селах близ императорской резиденции остались исторические постройки, которые объединяют в тот самый кластер. Есть усадебный храм Илии Пророка и храм Спаса Нерукотворного Образа, возродили усадебные постройки. Например, в бывшем лазарете работает музей российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения «Ильинское-Усово», а в здании родильного приюта скоро откроют Музей охраны материнства и младенчества.

КОНКРЕТНО

Как добраться

Электричка с Белорусского вокзала до станции «Усово» отправляется каждый час. Билет - 108 руб. От станции переходите дорогу в сторону поселка и 10 минут пешком в сторону Москвы-реки.

На машине ехать по Рублево-Успенскому шоссе. Адрес село Усово, 2. Музей открыт в будни и выходные (кроме понедельника) с 11:00 до 17:00.

Вход свободный. Можно договориться на экскурсию по телефону 8 (910) 463-13-76.