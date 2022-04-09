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Экономика9 апреля 2022 9:06

Ефимов: Технополис «Москва» предлагает свои разработки для российского рынка

Резиденты особой экономической зоны при поддержке города запустили проекты по импортозамещению
Иван ЛУКИН
Площадкой для проектов по импортозамещению стала особая экономическая зона «Технополис «Москва»

Площадкой для проектов по импортозамещению стала особая экономическая зона «Технополис «Москва»

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Продукция и технические решения столичных предприятий успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Отечественные разработки активно применяются в экономике Москвы и регионов. Площадкой для проектов по импортозамещению стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Ее резиденты предлагают свои ноу-хау для замещения важных товаров, среди которых медизделия, импортные лекарства, электроника и IT-продукция.

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 миллиардов рублей, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов. - Предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях».

Как пояснил заммэра, в микроэлектронный кластер ОЭЗ входят более 30 резидентов, в кластер медицинских технологий и биофармацевтики - свыше 20 компаний. Они выпускают жизненно важные препараты, все необходимое для экстренной медицины, расходные материалы, дезинфекционное оборудование. «Фармацевтические компании столичной ОЭЗ внесли значительный вклад в борьбу с пандемией, - подчеркнул Ефимов. - Сегодня уже могут переориентироваться на продукцию для системной терапии различных заболеваний».

Среди них, например, предприятие «Амедарт». В его планах на 2022 год - запуск производства 20 препаратов из списка жизненно необходимых, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, онкологии, почечной недостаточности.

Ещё несколько резидентов с собственными технологиями представляют IT-сектор. Зарубежные аналоги готова заменить российская компания IVA Technologies из IT-кластера ОЭЗ Москвы. Уже сейчас желающие могут получить у нее бесплатную лицензию на свою разработку - платформу для проведения видеоконференцсвязи. На площадке «Алабушево» резидент ОЭЗ Москвы «С-Терра СиЭсПи» изготавливает собственные инновационные продукты для защиты информации. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, только за девять месяцев прошлого года компании, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей.

Подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

КСТАТИ

В других отраслях на импортозамещение в Москве работают такие компании, как:

- производитель интерактивного оборудования NexTouch. Его продукция - панели, моноблоки, стойки, столы и прочие разработки. По соглашению с крупным дистрибьютором эти товары из столичной ОЭЗ доставляются по всей России;

- завод «ПРОТОН», выпустивший собственную модель электросамоката MiR;

- резидент московской ОЭЗ «Тест-Контакт». Его контактирующие устройства могут заменить импортные аналоги при испытаниях электроники - микросхем, модулей, печатных плат.

ЦИФРА

Сегодня в ОЭЗ Москвы работают более 200 высокотехнологичных компаний, больше 90 из них - со статусом резидента.

Экономика: Бизнес