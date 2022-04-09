Ефимов: Технополис «Москва» предлагает свои разработки для российского рынка

Площадкой для проектов по импортозамещению стала особая экономическая зона «Технополис «Москва» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Продукция и технические решения столичных предприятий успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Отечественные разработки активно применяются в экономике Москвы и регионов. Площадкой для проектов по импортозамещению стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Ее резиденты предлагают свои ноу-хау для замещения важных товаров, среди которых медизделия, импортные лекарства, электроника и IT-продукция.

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 миллиардов рублей, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов. - Предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях».

Как пояснил заммэра, в микроэлектронный кластер ОЭЗ входят более 30 резидентов, в кластер медицинских технологий и биофармацевтики - свыше 20 компаний. Они выпускают жизненно важные препараты, все необходимое для экстренной медицины, расходные материалы, дезинфекционное оборудование. «Фармацевтические компании столичной ОЭЗ внесли значительный вклад в борьбу с пандемией, - подчеркнул Ефимов. - Сегодня уже могут переориентироваться на продукцию для системной терапии различных заболеваний».

Среди них, например, предприятие «Амедарт». В его планах на 2022 год - запуск производства 20 препаратов из списка жизненно необходимых, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, онкологии, почечной недостаточности.

Ещё несколько резидентов с собственными технологиями представляют IT-сектор. Зарубежные аналоги готова заменить российская компания IVA Technologies из IT-кластера ОЭЗ Москвы. Уже сейчас желающие могут получить у нее бесплатную лицензию на свою разработку - платформу для проведения видеоконференцсвязи. На площадке «Алабушево» резидент ОЭЗ Москвы «С-Терра СиЭсПи» изготавливает собственные инновационные продукты для защиты информации. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, только за девять месяцев прошлого года компании, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей.

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КСТАТИ

В других отраслях на импортозамещение в Москве работают такие компании, как:

- производитель интерактивного оборудования NexTouch. Его продукция - панели, моноблоки, стойки, столы и прочие разработки. По соглашению с крупным дистрибьютором эти товары из столичной ОЭЗ доставляются по всей России;

- завод «ПРОТОН», выпустивший собственную модель электросамоката MiR;

- резидент московской ОЭЗ «Тест-Контакт». Его контактирующие устройства могут заменить импортные аналоги при испытаниях электроники - микросхем, модулей, печатных плат.

ЦИФРА

Сегодня в ОЭЗ Москвы работают более 200 высокотехнологичных компаний, больше 90 из них - со статусом резидента.