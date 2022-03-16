Собянин заявил об индексации соцвыплат для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Социальные льготы проиндексируют в Москве вслед за решением федеральных властей, в столице не будут останавливать строительство дорог и метро, а также будут внедряться инструменты адресной помощи. Об этом 16 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки.

Об индексации соцвыплат

- Что касается социальной помощи, мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил о внедрении инструментов адресной помощи и меры поддержки зарплат у бюджетников.

О безработице

- Безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, - находится на историческом минимуме. Тем не менее есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцами являются иностранные компании, - заявил Сергей Собянин.

В связи с этим был создан кадровый центр. В настоящее время есть сотни тысяч вакансий на других предприятиях.

О доступности ипотеки

- Работаем над предложениями по ипотеке и субсидированию кредитования системных организаций в строительстве. Важно сохранить объемы для того, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в импортные товары, которые сегодня скупаются, - сказал Собянин.

О строительстве метро и дорог

Останавливать стройку станций метро и дорог не будут. Также продолжится закупка транспорта и реконструкция станций пригородного сообщения.

- Мы не останавливаем строительство центральных диаметров, строительство дорог, строительство объектов соцкульбыта. Все эти программы будут реализовываться, - сказал Сергей Собянин.

Строительная отрасль дает сотни тысяч рабочих мест в Москве, поэтому важно сохранить объемы имеющихся работ.

О медицинской помощи

- Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена, - сказал Сергей Собянин.

В столице продолжат реализовывать программы по первичной медицинской помощи.

Об офсетных сделках

Сергей Собянин предложил расширить закон об офсетных сделках. Для этого, по словам мэра города, не столько кредиты нужны, сколько долгосрочный заказ со стороны органов власти. Ранее были построены несколько заводов в Москве по производству медицинских препаратов, лекарств, которые являются импортозамещением.

- Сегодня целая линейка этих лекарств будет производиться в Москве в рамках этих контактов, - объяснил Собянин.

10 млрд рублей для развития промышленности

В столичный Фонд развития промышленности будет вложено 10 млрд рублей. Мэр Москвы поблагодарил президента России за принятие решений по капитализации региональных фондов поддержки промышленности.

О бюджетах

- Мы достаточно долго обсуждали вопрос, связанный с поддержкой бюджетов субъектов России. Очевидно, что на сегодняшний день проблем с бюджетами - как с федеральным, так и с региональными - практически нет, - сказал Сергей Собянин.

Однако мэр города отметил, что риски все же есть, что эта ситуация может измениться. Дефицит может быть в конце года.

О субсидиях для IT, строительства, транспорта

- Поддержка отраслей бизнеса. По ряду этих отраслей, в частности, кредитованию малого и среднего бизнеса уже принято четыре пакета – по субсидированию процентных ставок и льготного кредитования малого бизнеса, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сообщил, что приняты субсидии для промышленности и сельского хозяйства. Теперь необходимо принимать решения о субсидировании процентных ставок по другим отраслям - IT, стройка, транспорт. Также важны финансовые вложения бизнесменов в коммерческое строительство жилья, промышленных объектов, МФЦ и технопарков, социальных и культурных объектов.

По мнению мэра города, строительство является лучшим вложением в экономику.

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