Собянин: Пищевая промышленность Москвы на 80% поставляет отечественную продукцию на столичные рынки

Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Промышленные предприятия города из-за санкций и осложнения ситуации в мире перестраивают свою работу. Многие из них уже несколько лет используют вместо импортной техники и комплектующих продукцию отечественных поставщиков. Импортозамещением занимается в том числе и Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Только за последние два года в его развитие инвестировано порядка 1,2 миллиарда рублей. В цехах, к примеру, заменили иностранное оборудование.

«Московская пищевая промышленность является одной из самых крупных в стране, - сказал сегодня, 21 марта, мэр Сергей Собянин во время осмотра завода. - Обеспечивает и Москву, и регионы. В частности, Черкизовский завод поставляет свою продукцию, помимо Москвы, в порядка 80 разных регионов и стран, поэтому его работа является крайне важной для обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые существуют на предприятии, как помочь ему в условиях санкционного давления, но на сегодняшний день, я так понимаю, завод работает бесперебойно».

Среди поставляемой столичным жителям продукции Черкизовского мясоперерабатывающего завода - колбасы, сосиски, полуфабрикаты из свинины и индейки. В прошлом году на заводе изготовили 120 тысяч тонн мясных деликатесов. После недавней модернизации вновь заработали цеха полуфабрикатов, сырокопченых колбас и обвалки. Помимо этого, открылись новые линии производства фарша, снеков, колбасок для жарки и нарезки колбас.

На Черкизовском заводе мэр встретился с руководителями предприятий пищевой промышленности столицы. Во время обсуждения программ поддержки бизнеса он напомнил, что столичные власти выделяют 10 миллиардов рублей на льготное кредитование промышленных предприятий столицы. Кроме того, производителям продуктов питания дадут гранты на локализацию или увеличение объемов выпуска отдельной пищевой продукции. Например, первый грант планируют выделить на расширение производства свежих салатов и зелени. Им также предложат льготные кредиты. Плюс в 2022 году - гарантированные закупки продуктов для больниц, школ, детсадов города на общую сумму не менее 56 миллиардов рублей.

«Сегодня пищевая промышленность Москвы на 80% дает отечественную продукцию на московские рынки, - отметил Собянин. - Это для нас очень важно. По каким-то направлениям до 90% благодаря во многом вашей работе».

ЦИФРЫ

В 2021 году москвичи и гости столицы получили порядка 12,7 миллиона тонн продовольствия. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, спрос на продукты питания увеличился по сравнению с 2010 годом на 13%. Это произошло в основном за счет увеличения количества жителей и объемов туристического потребления.

Доля отечественных продуктов на московском рынке достигла 82%. Для сравнения: в 2013 году - 69%.