Владимир Ефимов анонсировал открытие в Зеленограде высокотехнологичного производства стройматериалов

Крупные инвестиционные проекты продолжают запускать в столице. Среди них - создание индустриального парка в Зеленограде. В нем разместятся высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. Застройщик получит участок без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 гектаров земли в Зеленограде под строительство индустриального парка, - рассказал заммэра. - Планируется, что он вложит в проект 14,5 миллиарда рублей, а также создаст более 1,9 тысячи рабочих мест».

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в столице планируются и другие масштабные инвестиционные проекты, которые позволят наладить в городе выпуск инновационных стройматериалов. Например, в Зеленограде появится еще один промышленно-строительный комплекс. Его общая площадь - 80 тысяч квадратных метров.

«В нем откроются сразу несколько предприятий, где смогут работать 660 человек, - добавил глава ведомства. - Среди них - компании по выпуску внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, архитектурного бетона и кирпича».

Напомним, благодаря объявленным в Москве антикризисным мерам поддержки инвесторам, строящим нежилую недвижимость в столице, полагаются льготные кредиты. В Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства поступили от города 10 миллиардов рублей на эти цели. Такую же сумму Фонд получил на поддержку льготного кредитования промышленников.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

КОНКРЕТНО

По проекту инвестор ООО СЗ «ПСФ «Крост» построит производственный комплекс с административными, демонстрационными и торговыми площадями. В нем появятся:

- высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов;

- научно-исследовательские лаборатории;

- инжиниринговый центр;

- учебный центр;

- выставочная площадка для развития промышленно-строительной отрасли России.

ПЛАНЫ

До конца 2022 года компания планирует увеличить мощность производства на 30-35%. Это позволит нарастить импортозамещение стройматериалов на российском рынке. В планах также:

- обеспечить бесперебойный выпуск новой продукции по ключевым позициям, необходимым Стройкомплексу;

- совершить переход в строительной сфере от ручного труда к индустриальному производству. Благодаря этому в разы ускорится строительство объектов, уменьшатся себестоимость и количество рабочих на стройках.