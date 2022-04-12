Владимир Ефимов: Центр компетенций в сфере импортозамещения откроется в особой экономической зоне Москвы

Здесь, в особой экономической зоне, откроется Центр компетенций в сфере импортозамещения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Технополис «Москва» разместил сегодня на своих площадках более 200 высокотехнологичных компаний, объединившихся в специализированные кластеры. Все они создают совместные продукты, востребованные на рынке. Теперь здесь, в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы, откроется Центр компетенций в сфере импортозамещения. Он будет добиваться эффективной кооперации и насыщения российского рынка необходимыми товарами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«В его состав уже заявились 12 компаний, - отметил заммэра. - Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, участники Центра компетенций как эксперты в своих отраслях и кластерах смогут заявить о потребностях коллегам. При этом также используют возможности внутри ОЭЗ для создания контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов.

«Большое внимание будет уделяться работе с городскими заказчиками Москвы, - добавил глава ведомства. - Одна из ключевых задач Центра - более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ «Технополис «Москва», для нужд городских учреждений».

На прошедшем первом установочном совещании участники уже обсудили задачи и цели технологического сообщества. Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, им предстоит заняться обновлением планов развития на ближайшие три года. «В Центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами», - пояснил Дегтев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

КОНКРЕТНО

О своем участии в работе Центра заявили такие компании ОЭЗ Москвы:

- «Приводная техника»;

- «Хирана+»;

- «Диагностика-М»;

- «Европейская электротехника»;

- «Профотек»;

- «СКТБ ПР»;

- «НПО Композит»;

- «Концерн Гудвин»;

- «Неорос»;

- «Бифорком»;

- «Электромобили Мануфэкчуринг Рус»;

- «Фотоэксперт».

Зкспертизу в области промышленных технологий обеспечат представители Московского государственного образовательного комплекса. Поддержку ученых гарантирует Научный технический совет ОЭЗ «Технополис «Москва».