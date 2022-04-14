Владимир Ефимов: Более 100 компаний обратились к сервису для подбора альтернативных поставщиков

Фото: Кирилл ЗЫКОВ/АГН МОСКВА

Для помощи бизнесу в условиях санкций с середины марта правительством Москвы запущен специальный сервис. С его помощью предприятия могут подобрать альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. На платформу на данный момент поступило 112 обращений, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее о том, что город уже помогает 49 компаниям найти необходимую продукцию и сервисные услуги, в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские предприятия уже имеют опыт работы в режиме закрытых границ и ограничения в поставках, - отметил заммэра Владимир Ефимов. - Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья».

По его словам, компании могут обратиться на горячую линию поддержки промышленности +7 (495) 445-41-30 или зайти на сайт «Агентства промышленного развития» и оставить заявку на подбор.

«На платформу уже поступило 112 обращений: 49 компаний попросили помочь найти ту или и иную продукцию, еще 63 приняли решение зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков. Новая мера поддержки позволяет восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить межрегиональную кооперацию», - подчеркнул вице-мэр.

Каждую заявку внимательно анализируют и ищут для нее производителей необходимой продукции. Их смотрят в реестре промышленных предприятий города и России, а также при необходимости занимаются поиском в странах Азии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Среди первых получателей услуги в Москве - производитель конвейерного оборудования «Траяна». Ему потребовалось промышленное оборудование, в том числе станок для обработки деталей с высоким качеством поверхности. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для компании нашлось несколько вариантов решения вопроса. В том числе удалось отыскать производителей, готовых выпустить аналогичный станок.

«Сейчас идёт подготовка к заключению контракта на покупку высокоточной машины, - добавил глава ведомства. - Также специалисты сервиса дополнительно подбирают остальную необходимую продукцию и в ближайшее время направят компании список предложений».

Подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

ВАЖНО

В Москве действует пакет антикризисных мер для стабилизации инвестиционной сферы во время санкционного давления. В частности, сюда входят:

- дополнительные 20 миллиардов рублей на компенсацию процентных ставок по кредитам, направленные в марте 2022 года в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства;

- аренда земли в Москве за один рубль в год для промпредприятий как при создании новых, так и при расширении существующих производств;

- выделение земли за один рубль в год для масштабных инвестиционных проектов (МаИП).