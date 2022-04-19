Опубликована деловая программа Международного форума производителей напитков

На Форуме будут представлены отрасли пивоварения, сидроделия, производства медовухи и пуаре, молочной индустрии и виноделия. Планируется обширная деловая программа. За три дня состоится 11 панельных дискуссий, мастер-классов и семинаров, в которых примут участие эксперты отрасли, технологи предприятий, ученые и представители органов власти.

Главными темами деловой программы станут поддержка и развитие промышленного потенциала России, создание конкурентоспособной продукции для продвижения ее как внутри страны, так и на внешних рынках, обсуждение проблемных вопросов производителей напитков и пути их решения. Планируется обсудить текущую ситуацию и перспективы развития отраслей производства напитков, оборудования, сырья и материалов, а также комплекс мер поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и товаропроизводителей слабоалкогольной и безалкогольной продукции. Будут подняты такие актуальные вопросы, как интеллектуальная собственность в сфере производства напитков, перспективы развития индустрии крафтового пивоварения в период санкций, импортозамещение, санитария, инструменты снижения производственных затрат, перспективы развития индустрии упаковки, цифровая трансформация государственных требований в алкогольной отрасли. Среди вопросов для обсуждения: готовность отрасли к маркировке, опыт торговых сетей, процесс объединения систем учета и УТМ ЕГАИС.

Организаторы Международного форума производителей напитков - Фонд Росконгресс и Национальный Союз Производителей Пива и Напитков.

Официальный сайт Международного форума производителей напитков: rbforum.ru