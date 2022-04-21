В столице пекарям, кондитерам и мукомолам добавят льгот

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Столичные власти продолжают помогать бизнесу в сложившейся непростой ситуации. Мэр Москвы Сергей Собянин на встречах с руководителями разных городских предприятий обсуждает программы поддержки в условиях санкционного давления. Сегодня, 21 апреля, мэр побывал на Московском мельничном комбинате №3 и провёл совещание с главами хлебопекарных, мукомольных и кондитерских компаний.

«Сегодня мы столкнулись с новыми проблемами - с санкционным режимом, - сказал Собянин. - И, конечно, сегодня необходима поддержка промышленности, и в частности кондитерских, хлебобулочных заводов. Действуют все наши льготы, которые мы определили для предприятий, вошедших в промкомплексы. Это льготы по налогу на имущество, налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов».

Мэр также напомнил, что совместно с федеральными министерствами сельского хозяйства и промышленности в стране запустили дополнительное субсидирование льготного кредитования. Но уже принимаются и дальнейшие решения.

«Бизнес обращался по снижению ставки до уровня, который им кредитует региональный фонд поддержки промышленности, - отметил мэр. - Мы ее снизим с 15% до 11%. Это будет хорошим подспорьем для предприятий».

Как рассказал Собянин, за последние годы, несмотря на сложности, объем промышленного производства пищевой промышленности в Москве, особенно хлебобулочных и кондитерских комбинатов, не только не уменьшился, а увеличился. «Здесь увеличилось количество работающих, почти в три раза вырос объем инвестиций», - подчеркнул Собянин.

Мэр также поблагодарил за хорошую работу коллектив Московского мельничного комбината №3 и его генерального директора Людмилу Маркину.

ЧЕМ ПОДДЕРЖАТ БИЗНЕС

Столица ранее объявила городскую программу льготного кредитования промышленности. Для участия в ней записались уже 64 производителя, среди которых есть и хлебопекарные компании. Кроме того, бизнес может получить такую помощь:

- автоматическое продление на один год специальных статусов промышленного комплекса и технопарка для сохранения имеющихся у предприятий городских налоговых льгот;

- субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (до 500 млн. руб.) и на программы развития (до 1 млрд. руб.);

- упрощение и сокращение сроков выдачи пропусков на въезд в город и передвижение по городу грузового транспорта;

- поиск через онлайн-сервис «Подбор альтернативных поставщиков» необходимых компонентов для производства как среди московских и российских производителей, так и в странах ЕАЭС и Азии;

- выделение земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год;

- гранты до 100 миллионов рублей на создание или расширение импортозамещающих производств;

- для малых и средних высокотехнологичных предприятий - гранты до 30 миллионов рублей на покупку или лизинг оборудования, а также кредиты на развитие деятельности, льготные инвестиционные кредиты для создания импортозамещающих производств - до 300 миллионов рублей в пределах трех лет при ставке 5,5-7%;

- снижение административной нагрузки на бизнес, включая мораторий на проведение проверок, и временное упрощение порядка сертификации продукции, ввозимой в Россию;

- содействие в подборе кадров, например, за счет перевода на действующие предприятия сотрудников иностранных компаний, прекративших работу в России.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работают 90 крупных и средних предприятий мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также многочисленные мини-пекарни и кондитерские.

На крупных и средних предприятиях трудятся 20,3 тысячи человек. При этом за последние пять лет их стало больше на 9%. В отрасли появилось 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Московские хлебопеки и кондитеры обеспечивают столичный рынок:

- хлебом и хлебобулочными товарами - на 68%;

- пшеничной мукой - на 38%;

- макаронами - на 28%;

- кондитерскими товарами - на 100%.