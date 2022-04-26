Хабаровский край остается местом притяжения федеральных чиновников

Популяция амурского тигра стала главным вопросом встречи. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край практически ежемесячно принимает важных гостей из федерального центра, что способствует более эффективному решению проблемных моментов. В этот раз регион посетил министр юстиции России Константин Чуйченко, который в ходе ряда совещаний обсудил с губернатором Михаилом Дегтяревым актуальные вопросы.

Один из ключевых поводов визита министра юстиций – популяция амурского тигра. Сейчас на всей территории края насчитывается 140 представителей данного вида кошачьих, что на 30 больше по сравнению с показателями семилетней давности.

- За последние несколько лет в Хабаровском крае отмечается рост численности хищника и расширение его ареала. Все это благодаря общим усилиям государственных органов, общественных и научных организаций, которые направлены не только на увеличение популяции, сохранение кормовой базы и мест обитания, но и на пресечение браконьерства, - сказал Михаил Дегтярев.

Именно за счет успешной борьбы с незаконной охотой и добычей животных, не в последнюю очередь, обеспечивается положительная динамика. За время руководства глава региона привлек в Хабаровский край огромный поток средств из федерального бюджета и государственных фондов. Сейчас для большей эффективности, АНО «Центр «Амурский тигр», чей наблюдательный совет возглавляет Константин Чуйченко, выделил средства на строительство Регионального центра борьбы с браконьерством.

- Объект будет сдан через четыре месяца – в августе. Строительство закончат как раз к началу Международного тигриного саммита. Центр построят «под ключ», в нем будет все для эффективной работы охотничьего надзора Хабаровского края. И в сентябре он заработает на полную мощность, - рассказал Константин Чуйченко.

Центр будет оснащен системами наблюдения и слежения за тиграми в ареале их обитания. Все случаи браконьерства будут фиксироваться в новой диспетчерской базе, которая также будет оборудована на базе охотнадзора.

В прошлом году в Хабаровске стартовало строительство специализированного центра экспертиз диких животных. Все эти меры направлены на сохранение одного из богатств Хабаровского края – его природу.