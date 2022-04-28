Куплю ли я пилюли: мы узнали, когда настанет дефицит лекарств, без которых нам не жить

Фото: Алексей ФОКИН

- Куплю ли я пилюли? - задает сам себе вопрос бодрый старичок при входе в аптеку. В руках у него рецепт с длинным списком лекарств.

Прислушиваюсь. Разговор напоминает партию в морской бой: Б2 – попал! Б3 – мимо!

- «Омепразол»! – озвучивает старичок.

- Есть! – отвечает аптекарь и выкладывает упаковку таблеток на стойку.

- «Эликвис»!

- Нашла!

- «Метопролол»!

- Нету, «Эгилок» возьмете? Действие то же.

- Беру! «Вальпроевая кислота»?

И вот тут выходит заминочка. Такого препарата в аптеке нет. Аптекарь уточняет дозировку и спрашивает у начальства, можно ли это лекарство заказать. Можно, но стоить это будет около 1000 рублей. Пенсионер соглашается, диктует номер своего мобильного, перезвонить ему обещают уже завтра.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Ради интереса гуглю этот же препарат в интернете. И вижу: вальпроевая кислота – это действующее вещество в препаратах от эпилепсии. Называются они по-разному. Но в той дозировке, что нужна была дедуле, лекарство купить можно от 200 рублей. После этого либо оформить доставку на дом, либо забрать в аптеке из того списка, что предложит сайт.

Та же история, к примеру, с «Эналаприлом», который часто назначают сердечникам: в аптеке дозировку в 10 мг мне предложили купить за 191 рубль, а через интернет его можно заказать за 51 рубль.

«Эзетрол» (его прописывают при повышенном уровне холестерина в крови, ишемической болезни сердца и атеросклерозе) на сайте стоит 2615 рублей, а в аптеке мне пообещали привезти его за 2800. И как раз это лекарство есть далеко не везде. А в большинстве аптек даже заказ на него не берут – нет на складах.

ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ

- Да, у нас уже начались проблемы с поставками, - призналась корреспонденту kp.ru владелица небольшой аптеки у дома. – Пока это касается лишь редких и дорогостоящих иностранных препаратов. Такие мы заранее не покупали. А где их теперь достать? Большим сетям проще: у них логистика выстроена, поставщиков больше, да и лекарства можно перераспределять между точками. У нас если уже «Эзетрола» вашего нет, так и не будет.

Пока аптечные проблемы с логистикой касаются лишь редких и дорогостоящих иностранных препаратов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- «Эзетрол»? Да мы его и не заказывали никогда, - говорят мне в другом аптечном пункте. Тоже не сетевом. - Возьмите лучше «Липобон» - действующее вещество то же, а стоит в три раза дешевле. И есть в наличии.

Интересуюсь, есть ли у них проблемы с поставками. Фармацевты лишь плечами пожимают: смотря, что нужно. Стандартные лекарства от температуры, отравлений, разных видов болей, сердечных болезней и давления – все это есть в наличии, причем в большом количестве.

- «Аспирин», «Парацетомол» и «Смекта» всегда с нами, этого добра полно, - заверяют в аптеке. – Народ в основном их и берет: проверенное временем, относительно недорогое, а главное – эффективное.

- А если что-то более «экзотическое» нужно, скажем, от онкологии? – спрашиваю я.

- Теоретически мы можем поискать у поставщиков и привезти под заказ. Но зачем вам это? Дешевле будет заказать в крупных сетях через интернет.

ПЛЮСЫ ОНЛАЙНА

На всякий случай, вернувшись домой, проверяю цены на стандартную домашнюю аптечку: в целом, цены в офлайн и онлайн аптеках почти не различаются – стоимость того же парацетамола, скажем, будет зависеть от производителя. Но очевидный плюс заказов онлайн – накопленные бонусы и баллы, частые скидки и возможность оформить доставку домой.

Да, здесь нет всеведущего фармацевта, который предлагает аналоги, в том числе и более дешевые, если нужного препарата нет. Зато на сайтах интернет-аптек либо есть умные роботы, которые также делают подборку лекарств с похожим составом, либо - функция активной ссылки на действующее вещество. Нажимаете на него, и вам выходит целый список лекарств, где оно есть. Остается только сравнить с тем, что было нужно, и выбрать подходящее.

А если нет разницы – то зачем платить больше?