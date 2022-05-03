Евгений Гришковец: "Сенека и Чехов - мои современники"

Евгений Гришковец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его герой - писатель, актёр и режиссёр Евгений Гришковец. Автор идеи и режиссёр — Виктор Рыжаков. Концепция проекта упакована, на первый взгляд, в простую формулу: «простой день простого человека». Но это не дает полной ясности, о чем будет новый спектакль.

В спектакле прозвучат тексты из основных произведений драматурга в исполнении Гришковца и еще новые, неопубликованные тексты. Помимо этого в постановку вошли кадры из его прежних спектаклей и фильмов, редкие фотографии и его любимые музыкальные треки.

«Я всегда делал театр, в котором исторического времени не существует, поэтому всё, что я знаю, всё, что я читал, всё, что я видел на экране — это то, что со мной происходило и происходит. В этом смысле и Сенека, и Джонатан Свифт, и Чехов — мои современники», — говорит Евгений Гришковец.

Прошлый сезон в "Современнике" открылся спектаклем Виктора Рыжакова по пьесе Гришковца «Собрание сочинений», которую писатель сочинил специально для этого театра. Сотрудничество Виктора Рыжакова и Евгения Гришковца обоим показалось настолько удачным, что они его продолжили.

«Тексты Евгения Гришковца, зафиксированные на бумаге, прочитанные про себя, пропетые под музыку или воплощённые на сцене — это пространство особенной искренности. Войти в неё можно только бесстрашно распахнув сердце», — утверждает Виктор Рыжаков. Что означает "распахнутое сердце", зрители узнают уже 5 мая.

Стоит напомнить, что спектакли Гришковца, начиная от легендарного «Как я съел собаку», получившего Золотую маску в 2000 году, неизменно вызывают у зрителей интерес. Созданные им тексты — своеобразный культурный код, соединяющий разные поколения .