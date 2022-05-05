Владимир Ефимов: выпуск мебели в Москве вырос в полтора раза

На данный момент мебель в Москве производят 90 предприятий. Фото: Shutterstock

За январь – март в Москве производство мебели выросло в 1,51 раза по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года. Объем продукции, которую столичные компании из этой сферы поставили заказчикам в первом квартале, превысил 3,9 млрд рублей (на 32,4% больше, чем в первом квартале 2021 года, и на 75% больше, чем за то же время 2020 года), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При этом только в марте объем выпуска увеличился почти в 1,7 раза относительно того же месяца прошлого года. Сегодня в городе производят деревянную, металлическую и мягкую мебель для жилых, офисных и торговых помещений. В основном предприятия используют отечественное сырье, а их продукция не уступает по качеству импортным аналогам», – отметил Владимир Ефимов.

На данный момент мебель в городе производят 90 предприятий. Четыре из них относятся к средним и крупным.

«В столичных компаниях по производству мебели заняты 5,8 тысячи человек. Отрасль активно развивается за счет растущего спроса на такую продукцию. Только кухонной мебели предприятия произвели в первом квартале этого года на 207 миллионов рублей – это в 2,25 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, столичная фабрика мебели «8 Марта» отметила увеличение спроса в начале 2022 года. В итоге за три месяца этого года компания нарастила производство продукции на 16% по сравнению с январем – мартом 2021 года.

Мебельные предприятия могут рассчитывать на широкую поддержку со стороны города. Например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Благодаря этой мере поддержки города предприятия могут получить средства по ставке значительно ниже банковской и направить их на выплату зарплат и закупку материалов. В марте мэр Москвы Сергей Собянин распорядился направить в Фонд 10 млрд рублей на реализацию данной меры. Кроме того, недавно он расширил круг потенциальных получателей льготных кредитов: теперь на них могут претендовать не только промпредприятия, но и гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы, транспортные компании, застройщики, проектные бюро и организации из прочих сфер.

Также столичные компании вправе подать в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заявку на льготный кредит на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. В конце марта на реализацию данной меры Фонду выделили еще 10 млрд рублей.

Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют строить в городе производства. Они могут арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.