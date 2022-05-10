Павильоны «Здоровая Москва» в парках столицы: Для переболевших ковидом - углублённая диспансеризация и консультация психотерапевта

Павильоны «Здоровая Москва» откроются в парках столицы с 11 мая. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

С 11 мая по всей столице открываются знакомые многим белые павильоны под вывеской «Здоровая Москва». Третий год их ставят в оживлённых местах - в основном в парках, а также около некоторых станций метро, торговых центров и на площадях. До сентября в 46 таких пунктах (см. «Конкретно») москвичи могут бесплатно пройти чек-ап - комплексное обследование организма.

ЧТО НОВОГО

Для тех, кто болел ковидом, в павильонах запустят углублённую диспансеризацию. При необходимости им назначат ещё и консультацию психотерапевта - на личном приеме или телемедицинскую. Также могут рекомендовать посетить групповые вебинары.

- Таких людей в Москве уже более 2,5 миллиона, - рассказал Андрей Старшинин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы. - Им заранее разошлют письма и смс с опросом, который поможет определить риски нарушения не только физического, но и эмоционального здоровья. Кроме основной проверки самочувствия, таким посетителям предложат дополнительные исследования.

В расширенный список входят:

- спирометрия - для оценки функционального состояния дыхательной системы;

- пульсоксиметрия - для определения показателей насыщения крови кислородом;

- биохимический анализ крови по 7 показателям, среди которых, например, проверка уровня С-реактивного белка (показывает воспаление в организме после перенесённого ковида) или креатинина (поможет узнать о болезни почек из-за COVID);

- определение концентрации Д-димера в крови - для выявления риска тромбозов (делают по показаниям тем, кто переболел в средней и тяжёлой форме).

КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

В павильон нужно принести:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.

Далее:

1. Обратиться к администратору (без предварительной записи).

2. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.). При желании ее можно оформить заранее онлайн - на портале в разделе «Моя диспансеризация в парке» или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

3. Провести более 10 процедур, исследований и анализов (см. «На заметку»). Результаты по мере готовности автоматически внесут в вашу электронную медкарту.

4. Получить консультацию врача-терапевта.

5. По назначению специалиста продолжить чек-ап:

- на месте в павильоне;

- в своей поликлинике;

- в другом медучреждении, например, центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), женской консультации или эндоскопическом центре.

Визит в пункт «Здоровая Москва» займёт у пациента в среднем от 40 минут до 1 часа.

ГРАФИК РАБОТЫ

Без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Посетители могут приходить в масках по желанию.

В павильонах запустят программу углублённой диспансеризации. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ПРОВЕРЯТ

В «палатке здоровья» пациенту:

- измерят рост, вес, пульс, артериальное и внутриглазное давление;

- рассчитают индекс массы тела (ИМТ);

- сделают электрокардиографию;

- направят на рентген при необходимости (проводится один раз в год для всех жителей старше 18 лет), далее при отклонениях - на КТ;

- возьмут экспресс-анализ крови на холестерин, сахарный диабет (глюкоза);

- для мужчин от 40 лет и старше - кровь на простат-специфический антиген (ПСА);

- для горожан старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь (для диагностики болезней желудочно-кишечного тракта);

- для женщин от 40 до 75 лет - маммография;

- для всех женщин - цитологическое исследование мазка с шейки матки.

Внимание! Вакцинацию от ковида и тестирование на вирус проводить не будут.

Подробнее об исследованиях в павильонах «Здоровая Москва» - на сайте столичного департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru/zm).

КОНКРЕТНО

КУДА ПРИХОДИТЬ

Центральный округ

Парк Горького, ул. Крымский вал, 9

Парк «Красногвардейские пруды», ул. Мантулинская, напротив д. 24, около Нижнего пруда

Парк «Музеон», ул. Крымский вал, вл. 2

Парк «Таганский», ул. Таганская, 40-42

Фестивальный парк, ул. Сущёвский Вал, 56

Западный округ

Зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, 5-31

Парк Олимпийской деревни, ул. Олимпийская деревня, 2

Парк «Фили», ул. Большая Филевская, 22, стр. 15

Сквер по улице Дружбы, около д. 6

Сквер около торгового центра «Рублевский», Рублевское ш., 48/1

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Ландшафтный парк «Южное Бутово», ул. Адмирала Лазарева, 17, стр. 2

Парк «Надежда», Ленинский пр-т, вл. 82-86

Сквер около ст. м. «Беляево»

Сквер около культурного центра «Вдохновение», Литовский б-р, 7

Сквер около торгового центра «Калужский», ул. Профсоюзная, вл. 61А

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Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, 39

Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, 1

Сквер около торгового центра «Водолей», Ореховый б-р, 15

Сквер около ст. м. «Алма-Атинская»

Сквер около ст. м. «Пражская»

Сквер около ст. м. «Чертановская»

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Юго-Восточный округ

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Сквер около ст. м. «Некрасовка»

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Парк-усадьба «Михалково», ул. Михалковская, 38

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