Новым руководителем театра Маяковского стал Егор Перегудов

Художественным руководителем Московского театра им.Маяковского назначили Егора Перегудова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Художественным руководителем Московского театра им.Маяковского назначили Егора Перегудова. Об этом появилась информация на сайте мэра Москвы. Предложение о назначении нового руководителя поступило от труппы. Кандидатуру Егора Перегудова единогласно поддержали Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Игорь Костолевский.

Напомним, до этого театром руководил режиссер Миндаугас Карбаускис, который подал заявление об отставке сразу после начала спецоперации на Украине.

- Театр Маяковского — уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссеров прошлого — Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я закончил и где преподаю 12 лет. Значительная часть труппы — выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра. Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое, — прокомментировал свое назначение Егор Перегудов.

«Назначение Егора — это абсолютно правильное решение. В моем понимании, он из всех режиссеров, скажем так, “среднего” поколения ближе всего к тому, ради чего лично я хожу в театр. Может быть, это связано с тем, что Егор по первому образованию лингвист. И не просто лингвист, а синхронист очень высокого уровня. И мне посчастливилось, что я всегда попадаю на совершенно замечательные спектакли Егора», —поддержал художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович.

Егор Перегудов в 2005 году окончил с красным дипломом Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза по специальности «синхронный перевод (немецкий и английский языки)». В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). С 2011-го преподавал мастерство актера и режиссуру в его мастерской.

С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник». С 2018 по настоящее время был главным режиссером Российского академического молодежного театра.

Егор Перегудов перевел для Московского драматического театра имени А.С. Пушкина пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» и «Барабаны в ночи», а также сделал перевод и адаптацию пьесы Людвига Хольберга «Йеппе с горы» для Московского театра Олега Табакова.