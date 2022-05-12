Как пройти медосмотр в павильоне "Здоровая Москва" 2022

Журналистка "Комсомольской правды" Алиса Титко у павильона "Здоровая Москва". Фото: Алиса ТИТКО

Ходить по больницам - обычно всем некогда. Работа, встреча с подругами, походы по торговым центрам. Но есть экспресс-способ проверить свое самочувствие - с 11 мая летние павильоны здоровья открылись в 46 парках Москвы. Записываться заранее не нужно. Решила сходить на обследование, заодно и взяла своих родителей.

Анкеты: одна хорошо, а надо две

В интернете нахожу ближайший павильон - в парке "Ангарские пруды". Белый павильон с надписью "Здоровая Москва". Рядом лавочки, столик для заполнения документов и волонтеры.

- Проверить свое здоровье могут все желающие старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо предъявить московский полис ОМС и документ (паспорт, водительское удостоверение, социальную карту москвича), - говорит волонтер.

- Нужно записываться?

- Нет. Вы с родителями - москвичи, имеете полис ОМС и прикреплены к городской поликлинике?

- Да.

Нам дали заполнить анкеты. И указали место в очереди. Впереди 14 человек. Выходит из павильона мужчина, который рассказал, что за 1 час 40 минут полностью прошел медосмотр.

Фото: Алиса ТИТКО

- Я пришел к 10 часам и вот уже свободен. Каждый год хожу. Все равно так быстрее, чем идти в поликлинику, - рассказывает москвич Александр.

Волонтеры продолжают консультировать москвичей, просят брать на обследование ветровки, так как желающих много, а на улице еще прохладно.

Через час ожидания до нас дошла очередь - в павильоне нужно заполнить еще одну анкету (на электронном мониторе): сколько выпиваете алкоголя, съедаете овощей, болел ли кто-то в семье сахарным диабетом, онкозаболеваниями?

- А указывать как есть? - шутит один из пациентов.

- Конечно. Это же ваше здоровье, - ответила медсестра.

Предъявляем в зоне ресепшен полис и паспорт, сотрудницы павильона "Здоровая Москва" спросили: болел ли кто-то ковидом. В нашей семье - нет.

- Просто тем, кто переболел коронавирусом, предлагаем пройти пульсоксиметрию, спирометрию, биохимический анализ крови, определение уровня Д-димера, - сказала сотрудница. - Еще смогут проверить эмоциональное здоровье и получить рекомендации врачей-психотерапевтов.

Фото: Алиса ТИТКО

До обследования еще одна очередь

В современном комфортном павильоне стоят диванчики и стулья. Есть кулеры с водой. Волонтеры подсказывают, кому в какой кабинет идти. Еще 50 минут ожидания и подошла наша очередь.

- Рост и вес свой знаете?

- Знаю. Но давайте измерим, вдруг что-то изменилось.

- А какое у вас давление?

- Это не знаю. Не измеряю никогда.

Здесь же взяли экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Ответ моментальный: норма. Измерили внутриглазное давление.

Переходим из кабинета в кабинет, где проверили работу сердца, ЖКТ и щитовидной железы.

В конце медосмотра общий анализ крови из вены.

- А где узнать результаты?

- Результаты обследования — появятся в вашей электронной медкарте, - говорит медсестра.

- А где проверить женское здоровье?

- Раньше это было в павильонах, с этого года даем направления для женщин.

Дальнейшее обследование продолжится в поликлинике - по записи. Пациентам в зависимости от возраста и пола дают направления: на рентгенографию органов грудной клетки, к акушеру, для сдачи анализа на определение простатспецифического антигена в крови (для мужчин старше 40 лет), на процедуру маммографию (для женщин старше 40 лет) и т.д.

- Мне сказали есть больше продуктов, содержащих железа. Зайдем в магазин купим яблоки и говядину. А давление в норме - хоть в космос лететь можно, - говорит папа.

- А мне посоветовали записаться на плавание, - говорит мама.

В общей сложности, от анкетирования до получения направлений в поликлинику заняло 2 часа 50 минут.

Важно

Что нужно для исследования:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,

- московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике,

- работают ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных,

- павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий.