Михаил Дегтярев: «Белорусский транспорт займет достойное место в автопарках нашего региона»

Глава региона посетил Минский автомобильный завод. Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь

На фоне наложенных санкций, Белоруссия и Россия сблизились не только в политической сфере, но и в торговле, создании совместных производств, развитии промышленности и науки. Хабаровский край, находясь в числе первых регионов, начавших тесное сотрудничество с Белоруссией, может получить дополнительные выгоды и преференции от углубления торгово-экономических связей.

Так, в ходе официального визита в Республику Беларусь, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил промышленный потенциал Минского автомобильного завода – предприятия, занимающего лидирующие позиции на рынке белорусского автомобилестроения. ОАО «Минский автомобильный завод» является управляющей компанией холдинга «БелавтоМАЗ» и специализируется на выпуске свыше 400 моделей, модификаций и комплектаций большегрузной техники, способной заменить имеющиеся сейчас в регионе зарубежные аналоги.

- Уверен, что в ближайшем будущем белорусский транспорт поможет устранить имеющиеся в Хабаровском крае проблемы, и займет достойное место в наших автопарках. Автоперевозчики региона заинтересованы в покупке автобусов и запасных частей местного производства, так как их качество хорошо известно. Профильное министерство готово оперативно решать вопросы и индивидуально работать с каждым проектом. Также мы выражаем готовность рассматривать предложения самих производителей с учетом льготных программ по лизингу, которые предлагает правительство Республики, - заявил Михаил Дегтярев.

На данный момент край нуждается в своевременном обновлении подвижного состава пассажирского транспорта. В том числе, для этих целей региональное правительство работает над созданием Дальневосточного автобусного кластера. Наряду с холдингом «Волгабас», белорусские партнеры также способны занять место на рынке.

Для сокращения финансовых и иных издержек при использовании изделий МАЗ, сотрудничество края с автопредприятием предполагает создание регионального центра ремонта и сервисного обслуживания автомобильной техники. Косметические и технические работы с изделиями минской марки будут осуществляться на базе одного из хабаровских заводов.