Виртуозы Москвы: как готовят врачей и медсестер для столицы

Врачи общей практики осваивают навыки офтальмолога. Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Кадровому центру Департамента здравоохранения города Москвы исполнился год. Здесь врачи проходят профессиональную аккредитацию, отрабатывают навыки, сдают экзамены на звание «московского врача». За этот год профессиональную оценку в Кадровом центре получили более 9-ти тысяч врачей, и свыше 25 тысяч специалистов завершили обучающий цикл. В центре проходит аккредитация по 89-ти врачебным специальностям из 95-ти возможных.

На базе центра разработаны новые системы оценки персонала по 26-ти специальностям, которые охватывают 80% всех сотрудников поликлиник и больниц из более чем 120-ти тысяч медицинских работников, которые трудятся в системе московского здравоохранения.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНЫ

По словам Елены Ефремовой, заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, система оценки, внедренная на базе Кадрового центра, дает возможность медицинским организациям города нанимать самых профессиональных специалистов.

В апреле стартовал уникальный проект – открытый тренинг для врачей, когда любой работник системы московского здравоохранения может прийти в свободное от работы время и потренироваться на симуляторе. Например, хирург может отточить навыки по какому-то конкретному этапу работы или проиграть и проработать необычную ситуацию во время операции. За это время уже получено более 750 заявок, 340 врачей прошли тренировку.

- Кадровый центр – точка подбора персонала в медицинские организации. Это было ярко видно в ковидную историю, когда со всей страны собирался коллектив для работы в наших ковидных госпиталях и перепрофилированных клиниках. Сегодня мы продолжаем приглашать, отыскивать, подбирать самые лучшие кадры для работы в системе московского здравоохранения, - говорит Елена Ефремова. – Кроме того, в центре заработала комплексная программа по обучению 3-х тысяч врачей общей практики, тех, кто работает в поликлиниках. Они будут проходить обучение в ближайшие полтора года по 13-ти самостоятельным модулям.

Денис Проценко, врач анестезиолог – реаниматолог и главврач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, отзывается о площадке Кадрового центра как о самой современной на сегодняшний день, как о месте, где можно довести до совершенства не только отдельные навыки, но и проработать сложные моменты в общении с пациентом.

- Моя специальность – анестезиология, реаниматология – пришла в проекты кадрового центра одной из первых, у нас в больнице почетного звания «московского врача» удостоены 180 специалистов, - говорит Денис Проценко.

Звание «московский врач» - это не только золотой стандарт профессионализма, но и прибавка к заработной плате в 15 тысяч рублей сроком на 5 лет.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ – ЭТО КОМАНДНАЯ РАБОТА

Недавно Кадровый центр занялся образованием в области перинатологии (наука о работе с мамой и малышом), говорит Валерий Горев, неонатолог и главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. Команды, которые работают в акушерских стационарах, отрабатывают ситуации, которые имеют ключевое значение как для женщины, так и для новорожденного. Стартовала и образовательная программа по педиатрии.

- У нас есть возможность донести до врачей не только современные теоретические знания, но и, что очень важно в нашей ежедневной работе, – практические навыки, которые можно заранее отработать на симуляторах в кадровом центре. Акушерская служба развивается, и мы делаем ее все более безопасной для наших пациентов, поэтому было принято решение о формировании программы по перинатологии, - говорит Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы. - Это все, что связано с наблюдением беременности, с родами и ранним послеродовым периодом. Именно в этот период перинатологи работают в команде. Это сотрудничество и акушеров – гинекологов, и, в критических ситуациях, – реаниматологов. Программа позволяет отработать практические навыки взаимодействия в работе дежурной бригады. Той самой, которая, возможно, начнет дежурить в роддоме уже сегодня.

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы. Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Одна из самых сложных оперативных процедур при родах – вакуумная экстракция плода, при которой младенца достают из утробы за голову, создавая вакуум между чашечкой аппарата и головой.

- При своевременном и верном применении – это очень безопасная техника, - говорит врач. - Но важно, чтобы все члены бригады понимали, когда это нужно сделать. Важно, чтобы они имели практические навыки, понимание, с какой силой и в каком положении использовать прибор. И самое главное, чтобы наши коллеги – детские реаниматологи – неонатологи – были готовы к рождению такого ребенка и понимали, какие риски оно несет. Обучение – это всегда определенный стресс, а в Кадровом центре создается атмосфера доверия. Люди не бояться ошибиться, обсудить ошибки, которые они сделали. Затем можно пройти всю процедуру еще раз. Так ученики могут критично отнестись к тому, что сделали, и совершенствоваться.

- Мы уверены, что тот врач, который придет к нам на работу – это сертифицированный специалист, и у него не просто есть документ, а он показал свои мануальные навыки и теоретическую подготовку, - говорит Андрей Шкода, главный врач ГКБ № 67 имени Леонида Ворохобова. - Москва получает самых лучших специалистов, которые оказывают помощь не только жителям нашего города, но и пациентам из других регионов страны. Обучение в центре очень востребовано. Мы сейчас готовимся к открытию перинатального центра, и каждый специалист проходит подготовку в кадровом центре Москвы, а дальше планируем, что это будет непрерывный процесс.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ВРАЧА – ЗАБОТА О СЕБЕ

Кадровый центр и сам сконструирован таким образом, что работает как единый организм, от здания до наполнения.

В одной из аудиторий врачи учатся бороться со стрессом. Ответственная за тренинг по профилактике профессионального и эмоционального выгорания Татьяна Попова - психолог-тренер и сотрудник кадрового центра города Москвы – считает, что на работников медицинской сферы ежедневно ложится колоссальная нагрузка, физическая, эмоциональная и при этом доктор и медицинская сестра могут заботиться о ком угодно, кроме себя.

Снять эмоциональную нагрузку, восстановиться после стресса, управлять им и чувствовать себя эмоционально и психологически комфортно, – всему этому врачи и медсестры обучаются в кадровом центре в игровой форме и через развитие творческих навыков, подключая юмор, социальное общение, да и практические упражнения, которые помогут за три минуты снять усталость со спины, с шеи, ног. Потому что первое правило врача, чтобы помогать другим, ты сам должен быть в хорошей форме, как физической, так и психологической.

РЕАНИМИРОВАТЬ СЕМЕНА

В школе профессионального роста в Кадровом центре в эти весенние дни работают студенты медвузов. Это уже пятый поток учеников, тех, кто хочет связать свое будущее с системой здравоохранения города. Обучаются молодые доктора полгода: 2 месяца изучают теорию, а потом 4 месяца проходят практику в поликлинике. Ребята получают стипендию в 25 тысяч рублей, изучают все тонкости работы врача, от регистрации, до специфики ведения первичного приема и долгосрочной работы с пациентом.

Арина Мешкова, студентка Второго медицинского университета имени Пирогова, сегодня успешно реанимировала пациента. Правда, пока это робот – симулятор Simen, которого студенты ласково называют Семеном.

- Здесь очень классные манекены, у которых большой спектр возможностей. Они могут посинеть, реагируют зрачками на свет, они дышат, поднимают грудную клетку, можно почувствовать пульс. Такая тренировка - максимально приближена к тому, что нас может ждать в практике с пациентами, - говорит Арина Мешкова.

Реанимация симулятора Семена. Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

ВТОРОЕ ПРАВИЛО ВРАЧА – ТЫ В ЭТОМ ПОЛЕ НЕ ОДИН

Этажом выше идет экзамен на статус «московского врача». Все испытуемые - деперсонализированы, принимающие экзамен врачи не знают ни имени, ни фамилии того, кто зайдет на так называемую «станцию», бокс, в котором врача ждет некая ситуация, задачка с исходными данными о том, что случилось с пациентом. В зависимости от этих вводных, врач примет решение о тактике и стратегии лечения или о том, какая оперативная помощь нужна.

Владислав Краснов – заведующий отделением анестезиологии – реаниматологии Первой городской больницы имени Пирогова, считает, что кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы идет в ногу со временем и со всем миром.

- Обучить и оценить одного человека – это важно, но самое главное – это обучение и оценка взаимодействия всей команды, что позволяет по-настоящему излечиваться пациентам с тяжелыми или сопутствующими травмами. Это пик совершенства, - говорит Владислав Краснов. – Трудно представить успешный результат, если поступил пациент с тяжелой травмой конечностей, есть внутрибрюшное кровотечение, есть черепно-мозговая травма, и мы будем оценивать работу только анестезиолога – реаниматолога. Если протокол остановки кровотечения не выполнен, то, каким бы ни был квалифицированным анестезиолог, работа с пациентом не будет успешной. Кроме того, сегодняшние нормативные акты предполагают серьезную коммуникацию персонала. Например, анестезиолог не может принимать кровь и ее компоненты по закону, поэтому алгоритм должен быть прописан таким образом, чтобы не было затруднений, кого пригласить, чтобы можно было заказать аппарат крови, кто будет ее совмещать.

Экзамен на звание московского врача. Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Врач-офтальмолог Андрей Демидов с удовольствием проходит с врачами общей практики процедуру осмотра глазного дна.

- Ранняя диагностика решает многие вопросы со здоровьем, - напоминает доктор. – Поэтому мы освежаем с коллегами знания по офтальмологии, тренируемся и в измерении глазного давления. Также коллеги проходят курс онлайн лекций.

СЫГРАТЬ НА АППАРАТЕ ДА ВИНЧИ

Всего в кадровом центре, по словам начальник отдела технического сопровождения Алексея Кислого, - более 110 технических устройств симуляционного оборудования, от человекоподобных, до сложнейшей модели хирургического аппарата Да Винчи. Есть и аппарат Anatomage, на котором в объемном изображении и под разным углом можно рассмотреть всю анатомию человека. В основу базы данных легли снимки реальных пациентов.

Аппарат Anatomage показывает Алексей Кислый. Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА