Бойтесь кровопийц: где в Москве спастись от клещей

Специалисты рассказали, как защититься от насекомых и куда сдавать клещей на анализы Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти три тысячи гектаров парков, скверов и площадок обработали в Москве с начала сезона. Клещи просыпаются, как только оттаивает почва. Прячутся в траве и прошлогодней листве и поджидают свою жертву. Сейчас для них очень комфортная погода, а потому они особенно активны.

С начала сезона с укусами клещей к медикам обратились 39 человек в Москве и 1172 человека в Московской области (около 400 пострадавших – дети).

Случаев заражения клещей клещевым вирусным энцефалитом в столице пока не было. В области же зафиксировано 10 пациентов с болезнью Лайма (это иксодовый клещевой боррелиоз).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Есть и хорошая новость: от клещевого вирусного энцефалита делают прививки. Они бесплатны, вакцины в поликлиниках уже есть. В этом году только в Москве прививки от энцефалита сделали более 25 тысяч человек (треть из них - дети)

Но даже тем, кто вакцинировался, специалисты советую соблюдать меры безопасности:

- Собираясь на природу, наденьте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны, - советует заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова. - Не забудьте о головном уборе: труднее всего заметить клеща в волосах. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой. Либо заправьте брюки в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду.

КАК ВЫТАСКИВАТЬ КЛЕЩА

Если все же встреча с клещом состоялась, будьте предельно аккуратны. В идеале нужно приехать в травмпункт своей поликлиники, чтобы насекомое вынул специалист. Можно попытаться вытащить клеща самостоятельно, но тут главное – не оборвать ему хоботок.

Клещедеры продаются в аптеках и интернет магазинах, стоят от 150 рублей. Но можно обойтись и без них. Пинцетом (или чистыми пальцами) хватает голову насекомого как можно ближе к хоботку и, держа его строго перпендикулярно поверхности укуса, поворачиваете клеща вокруг оси, постепенно вытаскивая его. Место укуса надо обработать, а клеща отнести в лабораторию на обследование, в среднем анализ стоит около двух тысяч рублей.

КУДА НЕСТИ КЛЕЩА В МОСКВЕ

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Графский пер., 4 корп.2, 3, 4) работает ежедневно с 9.00 до 15.30 ежедневно (перерыв на обед с 13-00 до 13-30). В выходные и праздничные дни есть дежурный врач, он работает с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:30). Контактный телефон: 8 (495) 687-40-47.

2. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 3а). обращаться нужно в процедурный кабинет, он работает в будни с 06:30 до 20:00, в субботу с 06:30 до 19:00, в воскресенье с 06:30 до 17:00, без перерывов. Контактные телефоны: 8 (495) 925-05-43, 8 (495) 788-00-01

3. ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (г. Москва, Варшавское ш., 19А, 1 этаж, каб. 107), работает в будни с 9:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Контактный телефон: 8 (495) 954-95-22 доб. 251, 205, 201.

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До конца мая консультации по поводу клещей можно получить:

- по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43

- по номеру дежурного врача Роспотребнадзора 8 (495) 687-40-35, 8 (495) 687-40-65

- на «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Московской области 8 (800) 550-04-36 (в будни с 10:00 до 17:00), 8 (495) 586-10-78 (в выходные и праздники).

Больше информации о работе территориальных отделов Роспотребнадзора смотрите по ссылке.