У композитора Кузьмы Бодрова поднялись дыбом волосы от визита в Европу

Ансамбль "Солисты Москвы" отмечал свое тридцатилетие в Концертном зале Консерватории. Фото: Яна Иксанова

19 мая камерный ансамбль "Солисты Москвы" отмечал свое тридцатилетие в Концертном зале Консерватории. Шел дождь, Но народу, мокрого и сухого, собралось видимо-невидимо. Среди медийных персонажей выделялся букетом цветов предприниматель Михаил Куснирович. В очереди за пригласительным отметился Игорь Матвиенко. Прославленный продюсер был без цветов, но зато в кепке и с подругой. Когда-то Матвиенко учился на дирижера и, как видно, старое не забывает.

Программа началась с "Трио-сонаты" Шнитке в переложении для струнных. Вообще-то Шнитке писал сонату для трех инструментов, а не для ансамбля. Но поскольку композитор очень дружил с Башметом, то разрешал Юрию Абрамовичу чирикать в партитурах. Так после внедрения Башмета произведение стало уже не для трех инструментов, а для целого ансамбля. Причем, помогала отцу маленькая дочь Ксюша. У маэстро болела голова, а крошка-дочь пришла к отцу и вместе справились.

Браво Ксюше и всем причастным. Правда, после исполнения цветочки попридержали, поскольку все ждали гвоздя в виде мировой премьеры Кузьмы Бодрова, которая называлась "Торжественный антэм для пяти струнных оркестров".

Как известно, британские гимнастки каждый год ставят новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса. Они пытаются в большом количестве разместиться в автомобильчике мини-купер. На сегодняшний день в авто поместилось, кажется, 28 девушек.

Музыкантам предстояла штука поинтереснее. На сцену, помимо "Солистов", нужно было усадить еще четыре камерных коллектива, да еще с инструментами и пюпитрами!

- Полсотни человек, Карл! Сцена маленькая! Строилась в позапрошлом веке. Как они все поместятся? - рвал на себе волосы концертный директор Дмитрий Гринченко.

Нет, ну можно было, конечно, выбрать сцену и побольше. Но это было бы неправильно: когда-то тридцать лет назад "Солисты" дали свой первый концерт именно в Консерватории. Так что коллективам из Армении, Узбекистана, Нижнего Новгорода и Новосибирска пришлось поужаться, выдохнуть, но соблюсти правило единства места и времени.

Было тесно было, как в маршрутке в час пик, однако справились.

Сочинение Бодрова получилось бодрым и кинематографичным. Прекрасно могло бы прозвучать в каком-нибудь хорошем фильме с ноткой печали в середине, но с мощным и жизнеутверждающем финалом.

Жалко, что не было представителей Книги Рекордов. Но зато была армянская первая скрипка. Девушка так радовалась, когда Юрий Абрамович поворачивался в армянскую сторону, что подлетала в воздух, зависала там и выдавала такое соло, что по слушателям пробегал табун мурашек величиной со слона.

Прославленный коллектив отметил 30-летие на сцене. Фото: Яна Иксанова

После премьеры справедливо понесли кусты цветов. И - надо же- вышел сам композитор Кузьма Бодров с волосами дыбом.

Аплодисменты стали еще громче, ведь увидеть Бодрова никто не ожидал. Ходили слухи, что композитор уехал в Испанию и не приедет.

У композитора Кузьмы Бодрова поднялись дыбом волосы от собственной премьеры. Фото: Яна Иксанова

Первое отделение завершилось традиционным "хеппибездеем" в исполнении всех оркестров. Произведение, тоже, кстати, перекладывал Бодров с учетом колорита всех присутствующих ансамблей. Узбекский коллектив, например, исполнял свою часть с элементами мугама.

- Я так пошутил, - сказал Бодров.

Шутку поняли. Смешная.

Второе отделение "Солисты" встретили на сцене без никого, потому что остальные коллективы ушли посидеть в зрительный зал. Исполняли "Смерть и девушку" Шуберта-Малера. На душе стало тревожно, однако пресс-служба заверила, что таков был замысел. Тридцать лет назад ансамбль тоже исполнял на концерте "Смерть и девушку".

Не знаю, что еще добавить к этому. Разве только то, что "Солисты" - потрясающий коллектив и за тридцать лет нисколько не испортились. Бисов хотелось бы побольше. А девушек в коллективе мало. Всего три. И я их назову: это Ольга Колгатина, Ирина Шевякова и Нина Мачарадзе. Большое им спасибо, равно, впрочем, как и всем "Солистам" и Юрию Абрамовичу, конечно.