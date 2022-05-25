Ефимов: Отсрочку по оплате аренды получили почти 500 столичных предпринимателей

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Москва запустила для крупных, средних и небольших компаний города целый пакет антикризисной помощи. Разные меры поддержки действуют по решению мэра Сергея Собянина с марта 2022-го. Среди них - отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с каждым месяцем желающих временно отодвинуть оплату становится больше.

«Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое, - отметил заммэра. - Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей».

По его словам, среди тех, кто вправе получить такую помощь города, всего насчитывается 5,3 тысячи арендаторов расположенной в столице нежилой недвижимости. Отсрочку оформить просто. Самый быстрый способ - в произвольной форме заполнить онлайн-заявление. Это можно сделать через электронную приемную Департамента городского имущества на портале mos.ru. В заявке нужно написать номер договора аренды или адрес арендуемой недвижимости. Ещё один вариант - отправить свое обращение в ведомство обычной почтой.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, арендаторы городских помещений сейчас пользуются «недвижкой» общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров.

«Это и отдельно стоящие здания, и помещения, - добавил столичный министр. - На сегодня возможностью перенести платежи за второй квартал воспользовались преимущественно представители малого и среднего бизнеса».

Подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.