Коллекции старые и 50% скидки: как работают бывшие магазины Reserved и Cropp в Москве

От знакомых вывесок осталось только по паре букв Фото: Алиса ТИТКО

Торговые центры в Москве «оживают». Бывшие магазины Reserved, Cropp, Sinsay, House и Mohito открылись на днях. Продавцов экстренно вызвали на работу, уборщицы быстро вытерли пыль с витрин, а в примерочные девушки несут футболки и куртки. Корреспондент kp.ru посмотрела, что изменилось в магазинах, которые закрылись 1,5 месяца назад.

Знакомые вешалки и названия

Магазины стояли закрытыми, при этом вещи не вывозили. Торговым центрам было относительно все равно – они не пострадали от таких арендаторов, ведь деньги-то они платили. Покупатели тоже не сильно расстроились, временно ходили в другие магазины. А теперь нужно заново знакомиться, ведь от знакомых вывесок осталось только по паре букв: Reserved — Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp — CR, а House — «Хс».

- Мы уже стали искать себе работу. А потом позвонили, что можно снова выходить. Я вышла, - рассказывает kp.ru продавец магазина Re.

- Что у вас теперь нового?

- Тот же турецкий товар, который закрыли. Фактически он новый для покупателей, видели его только мы. На куртки сейчас -50%, потому что уже не сезон, хотя на улице еще вполне можно ходить в теплой одежде.

Коллекции старые и 50% скидки Фото: Алиса ТИТКО

Бренды одежды Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito входили в подразделение польского ритейлера LPP SA. В новых условиях бизнес был продан китайскому консорциуму. Сейчас в магазинах хотят скорее продать товар, который залежался в магазинах. А после этого будут привезены товары из Китая и других стран Азии.

- У нас пока весь товар оригинальный, ничего нового не поступало, - говорит kp.ru продавец магазина "Син".

- А с ценами как?

- На что-то подняли, на что-то снизили. В целом, не резкий скачок. Доступные футболки есть. Ввели акцию "-30% на вторую вещь".

- А потом привезут какой-то другой товар?

- Да. Сейчас идет подбор одежды, который будет пользоваться спросом у российских покупателей.

Доступные футболки есть. Ввели акцию "-30% на вторую вещь Фото: Алиса ТИТКО

Захожу в магазин «Хс», но по ценникам и вешалкам понятно, что это бывший House.

- Да, специально оставили вешалки. Люди узнают так бренд. Товар тот же пока. У нас остались футболки из серии «touch me» по 590 рублей, - рассказывает kp.ru продавец магазина «Хс».

Не стали убирать атрибуты и в магазине "CR", над кассой так и значатся большие буквы Cropp.

- Еще можно купить фирменные футболки Cropp по 999 рублей - с надписью бренда. Да, и в целом вся коллекция Cropp, - рассказал kp.ru продавец "CR".

- Людей пока не много...

- Думаем, что еще не все знают, что мы снова открылись. Мы сами меньше недели работаем.

После открытия магазинов группы LPP, которая нашла партнера по покупке бизнеса в России, появилось информация и от других брендов о скором возможном открытии.

- В случае передачи бизнеса партнерам в 99% случаев предполагается смена вывесок магазинов. Эти магазины открываются и будут открываться на тех же самых площадях, как мы видим уже на примере группы LPP, - рассказала kp.ru Оксана Аверкина, заместитель руководителя направления "Торговые центры" компании "Магазин Магазинов".

Над кассой так и значатся большие буквы Cropp Фото: Алиса ТИТКО

- Но все же часть могут и закрыть?

- Возможно, они и будут закрывать какие-то свои точки в ТЦ, но это касается только тех, которые их не устраивают, например, по формату, и где подходит к концу договор аренды.

ЦУМ ввел скидки и предлагает третью вещь в подарок

Да, специально оставили вешалки. Люди узнают так бренд Фото: Алиса ТИТКО

Дорогие бренды пока не возвращаются. Закрывшиеся Chanel, Dior, Prada и другие иностранные магазины продолжают платить аренду и ждать лучших времен.

- Ни Chanel, ни Dior так и не открывают свои магазины в ЦУМе, ГУМе. Бутики стоят с заклеенными рекламой витринами. Там же стоит все оборудование, никто ничего не вывозит, - рассказал kp.ru эксперт моды Дмитрий Куваев.

- А аренду платят?

- Да. У всех она разная по стоимости. Зависит от количества квадратных метров и от особенностей договора. Известно, что договора на аренду подписаны у всех до конца года.

- Так, а почему не уходят окончательно?

- Они должны будут платить большие штрафы, если досрочно расторгнут договора с торговыми площадками.

Продажи в брендовых магазинах, как говорят аналитики, снизились. Хотя нельзя сказать, что клиенты совсем перестали тратить деньги на дорогие сумки и туфли. Но впервые за долгие годы в ЦУМе появились скидки, а также акции «третья вещь в подарок».

- В ЦУМе исторически никогда не было скидок. Цены менялись только из-за курса доллара. В феврале была тихая надбавка на 30%, а сейчас сделали скидку 20%. По факту все товары стали дороже. Но люди все равно покупают, - рассказывает эксперт моды Дмитрий Куваев.

- А новые товары привозят?

- Конечно. Менеджеры по закупкам находят способы, как везти из-за границы. В основном, это Италия. И это не только узнаваемые Gucci, Giorgio Armani, но и малоизвестные бренды. Новые договора уже подписаны.