Вернувшуюся из Парижа коллекцию братьев Морозовых покажут в Москве

Посетительница у картины Анри Матисса "Танец" (1910 г.), вернувшейся из Франции после выставки "Коллекция Морозовых". Фото: Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

В Музее изобразительных искусств им. Пушкина через месяц откроется выставка: «Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Выставка, состоящая из одних шедевров, которые собрали более ста лет назад братья-промышленники - эксцентричный Михаил и вдумчивый педант Иван. Коллекция хранится сегодня в трех музеях - Эрмитаже, Третьяковской галерее и ГМИИ им. Пушкина. Братья Морозовы собирали современное искусство: работы Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Сурикова…

Недавно 167 работ из этой коллекции увидели во Франции. Выставка проходила в фонде Louis Vuitton в Париже. Это те самые картины, которые Россия едва не потеряла. Всего пару месяцев назад речь шла о том, что коллекция может быть арестована по крайней мере на время российско-украинского конфликта. Путем невероятных дипломатических усилий (в том числе со стороны французов) коллекция вернулась в Россию. И вот теперь её покажут и нам. Но в гораздо большем объеме, чем это было во Франции. Работ в три раза больше. Составлена экспозиция более осмысленно, архивы Ивана Морозова дают возможность понять, по какому принципу собиралась коллекция, какие были её основные этапы.

Займет экспозиция весь второй этаж Пушкинского музея.

Из самых редких живописных работ – «Красные виноградники в Арле» Ван Гога, картина, которая никогда не путешествовала в связи со сложным реставрационным хранением.

Коллекция безвременно скончавшегося в 1903 году Михаила Морозова, неоднородная и эклектичная, тем не менее включает первые в России работы Гогена, Ван Гога и Мунка. Она станет прологом к «идеальному музею» его младшего брата. Иван Морозов тщательно и последовательно отбирал произведения великих импрессионистов (Моне, Сислея, Ренуара и других) и постимпрессионистов (Ван Гога, Сезанна и Гогена). Он заказывал монументально-декоративные ансамбли ведущим мастерам своего времени – Дени, Боннару и Матиссу. Ему принадлежали работы Серова, Левитана и Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова, которые он приобретал одновременно с французским искусством. И это главная черта собрания – равнозначное присутствие в нем французских и русских художников. Впервые за сто лет в Москве будут показаны вместе картины французских и русских мастеров, некогда составлявшие единое собрание.

- Пушкинский музей будем целиком из коллекции Морозовых, - говорит директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. - Эта выставка очень дорогая. Она была возвращена в Россию при содействии огромного количества профессионалов и институций. Такое собрание из коллекции братьев Морозовых экспонируется впервые и вряд ли когда-либо повторится в том же объеме.

В Эрмитаже тем временем покажут собрание другого выдающегося коллекционера Ивана Щукина.