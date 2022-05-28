Ефимов: Интерес москвичей к онлайн-шопингу растет

На онлайн-шопинге москвичи не экономят. Фото: mos.ru

Сегодня можно онлайн, буквально не вставая с дивана, оплатить нужные квитанции, записаться к врачу и сходить на шопинг. Москвичи все чаще совершают разные покупки удаленно. Только в марте этого года их объем увеличился на два процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го. Одновременно на четыре процента упали офлайн-расходы на товары и услуги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Такая картина «нарисовалась» благодаря активной цифровизации в сфере продаж и постоянно растущему уровню финансовых технологий.

«По данным банковской статистики, онлайн-расходы москвичей на электронику в марте 2022 года выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в офлайн-магазинах сократились на два процента, - рассказал заммэра. - Объем совершенных через интернет платежей за бытовые услуги и ремонт техники увеличился за тот же период на 90 процентов, а непосредственно в местах оказания услуг он снизился на 25 процентов».

При этом расходы на гостиницы и туруслуги в онлайне прыгнули вверх на 47%, а в офлайне - упали на 37%. С продуктами происходит то же самое: рост покупок на 41% в онлайне и снижение на два процента в кассах магазинов. Очевидно, что всплеск интернет-шопинга пришёлся на начало пандемии, особенно в нерабочие дни весны 2020-го. Но и сейчас для большинства онлайн-покупки остаются удобными. К тому же банковские сервисы улучшаются, удаленная торговля и сервисы доставки тоже не сидят на месте. Вдобавок столичные власти оказывают помощь бизнесу, расширяющему онлайн-форматы. Например, во время пандемии предприниматели получили компенсацию расходов на комиссию маркетплейсов и сервисов доставки еды. А этой весной, как уточнил Ефимов, начали действовать новые меры поддержки. Среди них - льготные кредиты по ставке до пяти процентов на проекты по цифровой трансформации предприятий.

НА ЗАМЕТКУ

В рейтинге онлайн-платежей традиционно на первом месте покупки в магазинах продуктов (13% от всех транзакций в этой категории).

Далее идут оплата:

- бытовых услуг и ремонта электроники - около 8%;

- медицинских товаров – около 7%.

Что касается в целом услуг, то удаленно чаще всего оплачивают каршеринг, авиа- и ж/д- перевозки, телефонную связь, интернет, коммунальные услуги - 93% таких транзакций в этих категориях.

Кстати, на онлайн-шопинге москвичи не экономят и сорят деньгами заметно больше, чем в офлайне. В Аналитическом центре Москвы приводят такие данные для сравнения: средний чек при удаленном заказе продуктов в марте - 1,4 тысячи рублей, а в магазинах – 586 рублей. По остальным расходам статистика такая:

- на товары для дома через интернет уходит в среднем 13 тысяч рублей, а непосредственно у прилавка – 1,2 тысячи рублей;

- при онлайн-заказе одежды - 6,6 тысячи рублей, офлайн – чуть более 3 тысяч рублей;

- лекарства в интернет-аптеке - 2,2 тысячи рублей, офлайн - чуть больше тысячи рублей.