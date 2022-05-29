Алена Бабенко сыграет бабушку, которая дружит с дворовым псом по кличке Федор Михайлович

Алена Бабенко. Фото: sovremennik.ru

В Театре сатиры выходит «Дядя Жорж», сценическая версия двух чеховских пьес «Леший» и «Дядя Ваня». В них совпадает фамилия главного героя – Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в «Лешем», Иван в «Дяде Ване». Режиссер Сергей Газаров рассказывает чеховскую историю с точки зрения человека XXI века.

- Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду, - говорит Газаров.

Ну а зрителей ждет настоящая комедия — юморная, острая, ироничная на тему безграничной любви человека к самому себе.

Художник – Александр Боровский. В главных ролях: Федор Лавров, Юрий Васильев/Юрий Нифонтов, Нина Корниенко. В спектакле большой актерский ансамбль, есть даже «цыгане».

9, 10, 23 июня

Цена билетов: 600 – 3000 руб.

Под конец сезона на Новой сцене Вахтанговского театра вышел спектакль «Обратная сторона медали» в постановке Эльдара Трамова. Эльдар – успешный театральный актёр, в данном случае дебютирует как режиссер. Спектакль по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера. В нескольких московских театрах идут постановки по трилогии Зеллера: «Папа», «Мама», «Сын».

В спектакле «Обратная сторона медали» главные действующие лица – семейная пара. Даниэль (Евгений Князев) и Изабель (Яна Соболевская) давно женаты, их чувства притупились. Даниэлю еще хочется приключений и сильных эмоций. Тут появляется его старинный друг Патрик (Игорь Карташёв), который ушел от жены к юной красотке Эмме. «Что если на месте Патрика буду я?», - думает о себе Даниэль-Князев.

13, 20, 25 июня

Цена билетов: 500 - 1700 руб.

На Основной сцене «Современника» выйдет спектакль «Житие FM» в постановке режиссера Галины Зальцман. В главных ролях: Алёна Бабенко, Александр Вдовин, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова и Варвара Феофанова.

У пьесы Ярославы Пулинович очень длинное название: «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето».

Из названия ясно, что текст с пылу с жару, был написан в 2021 году. В центре сюжета три поколения женщин одной семьи. У каждой из героинь свои мечты и свои трудности на пути к их воплощению. Вот Алевтина Павловна (Алёна Бабенко), ещё довольно молодая женщина, посвятила жизнь академической карьере. Её дочь Маша (Светлана Иванова/Клавдия Коршунова), вырвавшись из провинции, отчаянно пытается покорить Москву. И, наконец, Машина дочь Даша (Варвара Феофанова) - подросток, переживающий первую любовь. Между бабушкой, мамой и дочкой нет взаимопонимания, каждая считает свою боль уникальной. Всё, как любит «Современник»: жизнь, чувства и страдания обычных людей в наше время или «простой день простого человека».

Кто такая Алевтина Павловна, которая фигурирует в названии пьесы, мы поняли: мама Маши и бабушка Даши. А вот Фёдор Михайлович, если это не Достоевский, то кто? Это 17-летний дворовый пес (его играет Александр Вдовин), единственный настоящий друг Алевтины Павловны.

10, 11, 19 июня

Цена билетов: 800 – 6000 руб

Большой театр в начале лета представит новую сценическую редакцию балета «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее». Хореограф-постановщик Владимир Васильев. Музыка Валерия Гаврилина. Многие помнят этот чудесный балет, в котором танцевал не только Владимир Васильев, но и его гениальная супруга – Екатерина Максимова.

14 и 15 июня

Билеты: 2500 – 10000 руб.

В Центре драматургии и режиссуры выходит спектакль в постановке братьев-близнецов Рассомахиных. Действие происходит в СССР, в 70-е годы. Эпоха застоя. Герой спектакля (его играют Павел и Данила Рассомахины) – вымышленный гениальный цирковой артист Александр Теплов. Он пытается выяснить, кто написал на него ложный донос, тем самым сорвав долгожданную поездку на международный конкурс в Монте-Карло. Ради этой мечты он готов почти на всё.

29 июня.

Цена билетов 700 – 1500 руб.

Режиссер Егор Перегудов готовит к выпуску спектакль «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло. Спектакль должен был выйти в мае в «Мастерской Петра Фоменко». Но в репертуаре театра даты пока нет. Надо следить за афишей.

Та же история с премьерой, запланированной в «Ленкоме». Спектакль «Последний вагон» (сценическая версия Сергея Плотова по мотивам романа Вины Дельмар "Дальше – тишина" был запланирована на этот сезон. Но пришлось заменить режиссера и исполнителя главной роли. Вместо Леонида Трушкина спектакль ставит теперь Антон Яковлев. Роль, которую должен был играть Геннадий Хазанов, будут играть в очередь Виктор Раков и Игорь Скляр. В репетициях заняты: Анна Якунина, Олеся Железняк, Анна Большова, Алла Юганова, Дмитрий Гизбрехт, Андрей Леонов, Андрей Миронов, Владимир Юматов… Премьеру вероятно перенесут на новый сезон.