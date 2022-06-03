Сергей Собянин посетил ЛНР: Москва и Луганск стали городами-побратимами

В столице ЛНР Сергей Собянин успел пообщаться с маленькими луганчанами, которые совсем скоро пойдут в школу. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Москва и Луганск стали городами-побратимами, сообщается в официальном Telegram-канале. Соответствующую декларацию 3 июня подписали мэры российской столицы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

- По поручению президента России Владимира Путина город Москва окажет гуманитарную помощь, содействие по восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов Луганска и Донецка. Сегодня мы находимся в Луганске, подписали соглашение с правительством Луганской Народной Республики по социально-экономическому развитию и сегодня города Луганск и Москва стали городами-побратимами, - сказал Сергей Собянин.

Москва и Луганск стали городами-побратимами. Соответствующую декларацию 3 июня подписали мэры российской столицы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Фото: пресс-служба Администрации Главы Луганской Народной Республики

Мэр Москвы рассказал во время визита в Луганск, что вместе с правительством города наметили совместные планы по восстановлению Луганска, по созданию здесь нормальной жизни. Речь идет по восстановлению школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, трубопроводов, электрических сетей.

- Это масштабные работы. Я надеюсь, у нас все получится с правительством Луганска, - сказал Сергей Собянин.

В столице ЛНР Сергей Собянин успел пообщаться с маленькими луганчанами, которые совсем скоро пойдут в школу.

В Луганск уже приехали порядка 1500 специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники. Они начали восстанавливать школы, дома, предприятия коммунального хозяйства. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

- В эту школу пойдете? – спросил у детворы Сергей Семенович.

- Да.

- Но она пока такая, что в нее нельзя заходить. Но мы отремонтируем. Будет хорошая школа с компьютерами, оборудованием, с учебниками.

Мэр Москвы рассказал во время визита в Луганск, что вместе с правительством города наметили совместные планы по восстановлению Луганска, по созданию здесь нормальной жизни. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В Луганск уже приехали порядка 1500 специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники. Они начали восстанавливать школы, дома, предприятия коммунального хозяйства.

Мэр столицы рассказал о помощи, которую окажут городам. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

- В планах - благоустройство улиц, стадиона "Авангард", городского парка. Важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий и подготовить инфраструктуру города к осенне-зимнему периоду, - добавил Сергей Собянин.