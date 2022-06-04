Искусства больше: вторая "Зеленая школа" открылась в Музеоне

Преподавать в школе будут опытные учителя и творческие люди, чья жизнь и профессия круто изменились с появлением искусства в их жизни Фото: Алиса ТИТКО

"Зеленая школа" в Парке Горького работает уже десять лет. Желающих учиться приходит столько, что было решено открыть вторую - в Музеоне. Корреспондент kp.ru посетила новое арт-пространство и нашла отличия.

Театралам и вокалистам дорогу

Если в "Зеленой школе" Парка Горького лепят из глины, участвуют в экологических проектах и выращивают овощи и ягоды на городском огороде - занимаются больше ремеслом, то в Музеоне - понравится юным художникам, театралам, вокалистам и архитекторам.

- Мы запускаем регулярные занятия различных творческих студий – все они будут связаны с искусством: театр, перформанс, музыка, рисунок, проектирование, вокал, кино, - рассказала kp.ru Ксения Будина, директор "Зеленой школы".

- Дети будут заниматься всеми видами искусства или нужно выбрать одно направление?

- Это по желанию ребенка. Попробовать можно разные виды, а потом определиться, чем заниматься регулярно.

- Школа только для детей?

- Формат для детей от 0 до 12 лет, но по опыту "Зеленой школы" в Парке Горького к нам приходили и дети старше 14 лет, и родители. Некоторые занятия дети посещали вместе с родителями.

- Чаще мамы или папы приходят?

- Мамы, но папы тоже приходят и что-то мастерят. Но помню, что как-то у нас собрался урок по лепке и это был папский сбор. Всем было интересно.

Преподавать в школе будут опытные учителя и творческие люди, чья жизнь и профессия круто изменились с появлением искусства в их жизни. Они научат создавать комиксы и уличные спектакли, рисовать карандашом или на планшетах, совершенствовать вокал и развить в себе актерские способности.

Вторая "Зеленая школа" открылась в Музеоне Фото: Алиса ТИТКО

Летом - детский лагерь

Новая школа расположена с обратной стороны Новой Третьяковки. Узнать здание легко по ломанной форме фасада и череде цветных колонн.

- Здесь два просторных зала – в одном расположилась игровая и мастерская для младших детей, а другой создан для старших детей и их родителей, - рассказала Ксения Будина, директор "Зеленой школы".

Занятия будут проходить каждый день, в группах по 8-15 детей. Регулярные занятия различных творческих студий откроются с сентября.

- Ближе к сентябрю появится расписание занятий в "Зеленой школе" и стоимость. Ориентировочно одно занятие будет стоить от 300 до 2000 рублей. Но будут и бесплатные занятия, - рассказала kp.ru Ксения Будина, директор "Зеленой школы".

Новая школа расположена с обратной стороны Новой Третьяковки Фото: Алиса ТИТКО

- А пока каникулы, как в обычных школах?

- Да. С 13 июня у нас запуск кампуса. Это что-то подобное летнему лагерю. Смены будут по одной неделе. Для детей подготовлена творческая, спортивная и развлекательная программа. И важно, что большую часть времени дети будут проводить на свежем воздухе.

- Как будет проходить день в кампусе?

- Родители привозят ребенка на комфортное для него время. Мы будем работать с 10.00 до 19.00. Можно на весь день или на конкретные активности. С детьми будут гулять, ходить в музеи на территории парка, играют в настольные игры и пионербол. Можно кататься на скейте. И, конечно, можно заняться творчеством - изучать основы архитектуры, фотографии, хореографии.

Детский лагерь будет работать платно - 17 000 рублей за смену. За дополнительную плату можно добавить обеды. Детей распределят на две возрастные группы: младшая - от 6 до 8 лет, взрослая - от 9 до 12 лет.