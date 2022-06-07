К концу 2022 года в столице будут работать более 70 центров «Московское долголетие»

Бильярд, танцы, чаепитие с друзьями, разминка на тренажёрах, экскурсия, концерт, разговоры за жизнь и многое другое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бильярд, танцы, чаепитие с друзьями, разминка на тренажёрах, экскурсия, концерт, разговоры за жизнь и многое другое. Такая вот пенсия! Достаточно только прийти в любой из открывшихся по всей столице центров «Московское долголетие». Один из них в Сокольниках сегодня, 7 июня, осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Центры «Московское долголетие» и сам проект «Московское долголетие» занимаются кружками, спортивными секциям и так далее в отдельных учреждениях, разбросанных по всему городу, - рассказал Собянин. - Так оно в базе сегодня и есть - почти полмиллиона участников за четыре года. Сейчас одномоментно занимаются 160 тысяч. Из-за ковида их стало меньше, а сейчас каждый день добавляется по 2-3 тысячи участников».

Мэр напомнил, что действующие центры социальной защиты переделывают в клубы «Московского долголетия». В них принимают жителей с постоянной пропиской в столице - женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и москвичей, досрочно вышедших на пенсию по выслуге лет. В клубах они могут бесплатно заниматься в кружках, общаться, отдыхать, заводить новые знакомства. Таких мест по всему городу уже более пятидесяти. Как уточнил мэр, до конца этого года центров «Московское долголетие» будет уже 71.

Сегодняшняя встреча в Сокольниках проходила накануне Дня социального работника, который отмечается в нашей стране ежегодно 8 июня.

«Поздравляю с этим замечательным событием, - обратился Собянин к сотрудникам центра. - От имени москвичей выражаю вам благодарность за вашу подвижническую работу, за те новации, которые происходят, новации ради того, чтобы наши москвичи старшего поколения, те, которые нуждаются в вашем внимании, чувствовали себя комфортно».

По мнению Валентины Матвиенко, такие центры долголетия, как в столице, могли бы появиться и в других регионах.

«В Москве создана очень стройная, продуманная, инновационная, эффективная система социальной защиты населения всех категорий, - отметила Матвиенко. - Центры долголетия занимают свое особое уважительное место, и это пример для наших регионов. Я неслучайно пришла сюда посмотреть, познакомиться. Мы как палата регионов будем стараться делать все, чтобы опыт Москвы, уникальный опыт, получил свое развитие во всех субъектах регионов».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

В центре «Московское долголетие» обычно работают:

- актовый зал для лекций, мастер-классов, концертов и других событий;

- тренажёрный и спортивный залы для занятий йогой, гимнастикой цигун, тренировок, танцев и занятий восточными единоборствами;

- гостиная для больших компаний, игры на бильярде или в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры;

- тихая гостиная для игр в шахматы, чтения, литературных вечеров и дружеских бесед;

- медиагостиная с домашним кинотеатром и местом для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов и др.;

- творческие мастерские для всех, кто любит шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить;

- кулинарная студия;

- кафе для общения за чашкой чая или праздника с друзьями.

Центры открыты 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00. Все услуги бесплатны. Адреса и справочная информация - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

КСТАТИ

В ближайшие три месяца в «Московском долголетии» действует летняя программа:

- постоянные бесплатные занятия в парках по 30 направлениям, среди которых общая физическая подготовка, танцы, фитнес и тренажёры, гимнастика, скандинавская ходьба, художественно-прикладное творчество, пение, рисование, шахматы и шашки, цикл лекций «Здорово жить», театральные кружки, информационные технологии, иностранные языки и др.;

- мастер-классы и открытые уроки по здоровому образу жизни от лучших преподавателей проекта и приглашённых спикеров;

- творческие конкурсы и спортивные соревнования по разным видам спорта (футбол, настольный теннис, скандинавская ходьба и др.)