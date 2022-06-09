Московским кинотеатрам компенсируют затраты на прокат фильмов

В столице снимается около 80% отечественного кино Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Антикризисная помощь пришла в киноиндустрию. Ранее программы поддержки в столице получили промышленные предприятия, фармацевтические заводы, пекари, общепит и другие компании. Теперь столичные власти обеспечат компенсацию затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.

«Мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве, - сказал сегодня, 9 июня, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции кинотеатра «Баку». - Серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламы фильмов. Помимо того, что мы системно помогаем съемкам отечественных фильмов».

Мэр напомнил, что в столице снимается около 80% отечественного кино. Кроме того, в разных районах города в последние годы проводится масштабная реконструкция бывших советских кинотеатров. Одним из них стал «Баку» на улице Усиевича в районе Аэропорт. В обновлённом здании появится пять этажей и один подземный уровень. При этом общая площадь вырастет почти в три раза. Историческую вывеску кинотеатра восстановят с помощью технологии 3D-сканирования.

«Мы реализуем большую программу реконструкции кинотеатров, - отметил Собянин. - Уже больше десятка кинотеатров подключено. Они ожидаемы жителями, потому что это культурные центры в наших районах. Это не только уже кинотеатры, но и общественные места, образовательные центры для детей, торговля и услуги».

К примеру, в кинотеатре «Баку» появится просторный атриум с торговыми и общественными зонами. На крыше разместят летнюю террасу, откуда можно будет полюбоваться красивыми видами на соседний сквер и Амбулаторный пруд. Подземный этаж отдадут под магазины и сервисные службы. На четвёртом этаже - кинотеатр почти на 285 мест с пятью залами, рассчитанными на показ стереоскопических 3D-кинофильмов. Жители района смогут прийти сюда в конце этого года.

Сегодня Собянин осмотрел также комплексную реконструкцию филиала №1 городской поликлиники №62 в Чапаевском переулке. Корпус полностью перестроили, установили специальный лифт для инвалидов, привели в порядок кабинеты и процедурные, выделили место для буфета. Скоро сюда завезут новую медтехнику. Первых пациентов поликлиника примет уже этим летом.

ЧЕМ ПОМОГУТ

В Москве для поддержки кинотеатров и киноиндустрии правительство РФ и правительство Москвы разработали пакет мер. Сюда входят:

- выделение из федерального бюджета дополнительных 5,5 миллиардов рублей на съемки новых отечественных фильмов;

- прямые выплаты киносетям из столичного бюджета на компенсацию - 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 год, а также до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 год. Общий объем поддержки не может превышать 50 млн руб. на одну киносеть;

- городские гранты на продвижение, рекламу отечественного кино, которые получат крупнейшие сети кинотеатров;

- частичная компенсация расходов на проведение киносъемок на улицах и площадях Москвы. На эти цели из бюджета города выделено 300 миллионов рублей;

- увеличение грантов за проведение съемок в столице и создание образа Москвы в киноискусстве;

- создание городского кинопарка около деревни Юрово в Новой Москве. Первым пяти кинопроизводителям, которые проведут здесь съемки фильмов, выдадут поощрительные гранты в 10 миллионов рублей каждому.