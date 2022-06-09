"И тут я падаю в болото": юная актриса из фильма про Паустовского рассказала о самом опасном моменте съемок

Юная актриса Диана Берзина исполнила в фильме "Тропа Паустовского" главную роль.

Что повлияло на то, что Константин Паустовский был так привязан к природе? Где черпал вдохновение? В какой момент влюбился в рязанские места? На эти вопросы попытались ответить создатели фильма по мотивам рассказов Паустовского "Лиза едет в Москву"

- Идея фильма родилась во время работы над проектом "Тропа Паустовского" в окрестностях поселка Солотча, - рассказал генеральный продюссер картины, председатель Рязанского отделения Российского географического общества, герой России Михаил Малахов. - Нам хотелось понять, почему Паустовский был так привязан к этим местам и так воспевал природу? Может быть, нам удалось ответить на эти вопросы своим фильмом.

Председатель Рязанского отделения​ Российского географического общества, герой России Михаил Малахов Фото: Александра БУДАЕВА

Как рассказала корреспонденту kp.ru актриса Диана Берзина, которая исполнила в фильме главную роль, съемки заняли всего восемь дней. Снимали прошлым летом, девочке тогда было семь лет.

- Самой страшной была сцена с болотом, - призналась Диана Берзина. - Я должна была упасть туда спиной, первый дубль неудачный получился, а во втором меня действительно начало засасывать. Но Антон меня выдернул. А лямка на сарафане порвалась

Антон - это Антон Мошечков, актер из Санкт-Петербурга, сыгравший роль Константина Паустовского. Результат его работы, а также искренность юной Дианы Берзиной 9 июня оценили профессионалы на презентации фильма в Центральном доме кинематографиста в Москве, премьеру посвятили 130-летию со дня рождения Константина Паустовского.

- Сложность съемок заключалась в том, что от локации до локации разбег был в 200 км, - рассказал режиссер фильма Михаил Малахов-младший. - А сами съемки - это полет души, когда хорошая команда, все складывается само собой.

"Ты смотришь, но не видишь. Я научу", - обещает юная Лиза киношному Константину Паустовскому.

Увидеть красоты родных краев можно в этой короткометражке. А можно поехать в Рязанскую область и пройтись Тропой Паустовского - и самим ощутить все то, что когда-то мог ощущать писатель.

КОНКРЕТНО

Экологическая "Тропа Паустовского" расположена в Рязанской области, в поселке Солотча, разработано семь маршрутов протяженностью от семи до 50 км

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