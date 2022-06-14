Назад в СССР или снижение цен: зачем в Москве возвращают магазины «Молоко» и «Хлеб»

Старожилы еще помнят, как раньше нужно было идти за молоком – в молочный магазин, а за хлебом – в хлебный. Фото: Алиса ТИТКО

Старожилы еще помнят, как раньше нужно было идти за молоком – в молочный магазин, а за хлебом – в хлебный. Теперь можно выйти из одного магазина, купив в нем сразу и молоко, и яйца, и сковородку. Супермаркетов сейчас на каждом шагу. Новая тенденция – возвращение к узкой специализации. Разбираемся, зачем это нужно?

Это не возвращение в СССР

В Советском Союзе были очень популярны бакалейные лавки, каждая из которых обладала своим собственным колоритом. Но с развитием ритейл-торговли и увеличением скорости жизни специализированные магазины «Молоко», «Мясо», «Грибы» и другие потеряли свою популярность и были вытеснены.

Эксперты по недвижимости говорят, что возвращение магазинов с узкой специализацией – это не шаг назад в СССР, это совершенно другой формат.

- Вряд ли мы увидим возвращение на рынок магазинов монопродукции именно в том формате, в каком это было в советское время. Это новые форматы, - рассказывает kp.ru Ольга Свиридова, ведущий консультант направления street retail компании «Магазин Магазинов».

В аренду, по словам Ольги Свиридовой, все чаще берут небольшие площади – примерно 10 кв.м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить отдельные торговые точки – с сухофруктами, орехами, овощами, фруктами, а также небольшие пекарни.

- Мы решили выпекать хлеб. В начале была чистая французская классика – багет, круассан, мадлен, канле. Потом в линейке появились пшеничные и ржаные хлеба, улитки с ромовым изюмом и самая сложная сдобная выпечка на закваске – панеттоне, - - рассказывает kp.ru Оксана Кузнецова, совладелица и бренд-шеф La Poste.

- А как появилась идея?

- Во Франции. Там особая культура хлеба, у них характеристики багета защищены законом. Хлеб – это самостоятельный продукт, не только сопровождение еды. Так и родилась концепция нашей пекарни «Хлебная почта». Недавно, следуя за желаниями гостей, добавили сэндвичи на нашем хлебе и прямоугольные пироги.

Новая тенденция – возвращение к узкой специализации. Фото: Алиса ТИТКО

Другим магазинам придется подстраиваться

Возродить формат бакалейных лавок – обдуманное решение. По мнению бизнесменов, это совершенно новый подход для российских покупателей, который превращает рутинный поход по магазинам в приятное гастрономическое приключение и возвращает в детство

- Насколько востребован будет на рынке такой формат, когда люди уже привыкли покупать все в одном магазине?

- У людей возвращается желание не просто приобрести необходимую продукцию, а интересно провести время. Покупатели возвращаются на рынки, в мясные и молочные лавки и ищут что-то уникальное. Людям важно не только попробовать и приобрести продукцию, но и получить грамотную консультацию от дружелюбных сотрудников. У нас есть интерактивная фишка - обжарка и глазировка орехов на глазах у покупателей, - рассказал kp.ru Ави Кац, основатель сети магазинов орехов и сухофруктов «Щелкунчик».

Специализированные магазины, по словам Ави Каца, помогут «сбить цены». Мощные сетевые игроки будут осуществлять прямые поставки и предлагать низкую цену, а это создаст конкуренцию. Другим магазинам придется подстраиваться, чтобы не потерять своих клиентов.

Эксперты по недвижимости говорят, что возвращение магазинов с узкой специализацией – это не шаг назад в СССР, это совершенно другой формат. Фото: Алиса ТИТКО

- У нас поставки сухофруктов и орехов из стран бывшего СССР и ближнего зарубежья. По нашим прогнозам, существенные изменения на рынке сухофруктов и по стоимости будут заметны через полгода, после открытия 20 наших торговых точек, - рассказал Ави Каца.

Небольшие специализированные магазины все чаще появляются на первых этажах многоэтажек – «Фрукты», «Молоко», «Хлеб». Спрос на товары обычно большой, так как их не встретишь в типовых супермаркетах.

- Мы сами купили квартиру в этом жилом комплексе еще на стадии котлована и подумали, что могли бы открыть бизнес рядом с домом. Быстро решили с мужем, что и сами бы хотели иметь доступ к свежим фруктам и овощам. И наши соседи будут не против – так и вышло. Поставки фруктов идут из Краснодара, а томаты – из Подмосковья, - рассказывает kp.ru Ангелина Смирнюк, владелица магазина «Фрукты» в Бескудниково.

- У нас можно купить свежую семгу, фаланги крабов, осьминогов и несколько видов икры. Такого ассортимента точно нет в супермаркетах, - рассказывает kp.ru продавец в магазине «Икра».

Молочные кухни были в 90-е годы, а сейчас москвичам предлагают покупать молоко на разлив с помощью специальных автоматов «А-молоко». Производители говорят, что это, по сути, уникальный по нынешним временам продукт - молоко, которое было надоено всего несколько часов назад. Из-за нынешней ситуации пришлось поменять этикетку.

- Заказать прежнюю этикетку сейчас выходит существенно дороже, чем раньше. А пока, чтобы не перекладывать на покупателей стоимость, будем клеить на бутылки простые и информативные стикеры. Главное внутри бутылки будет по-прежнему натуральное молоко, - рассказали в фермерском хозяйстве.

Возродить формат бакалейных лавок – обдуманное решение. Фото: Алиса ТИТКО

Эксперты говорят, что магазины со специализированным товаром все чаще появляется и в виде отделов фермерских магазинов, гастрономов.

- Этот формат снова приобретает популярность у потребителей, потому что зачастую продукты в таких магазинах бывают лучшего качества. Там можно купить овощи, фрукты, мясную, молочную продукцию. Такие форматы магазинов уже повсеместно представлены в спальных районах, - рассказывает kp.ru Ольга Свиридова, ведущий консультант направления street retail компании «Магазин Магазинов».