Сергунина: Годовой оборот креативного бизнеса в Москве вырос до 3,3 триллиона рублей

Заммэра Москвы Наталья Сергунина на церемонии вручения премии Russian Creative Awards. Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Столица развивает креативные индустрии. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, сегодня в Москве более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей заняты в этой сфере. Для них постоянно улучшается инфраструктура и создаются необходимые условия для роста. Город участвует в подготовке кадров, помогает продвигать продукцию в России и за рубежом, оказывает финансовую, консультационную и образовательную поддержку.

«Годовой оборот креативного сектора экономики столицы сейчас превышает 3,3 триллиона рублей. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Причем одновременное развитие разных направлений дает дополнительный — мультипликативный — эффект для всей отрасли. В городе уже сформировались крупные творческие пространства, такие как дизайн-завод “Флакон”, центры Artplay и “Винзавод”. В прошлом году Москва первой в стране получила национальную премию Russian Creative Awards в номинации “Креативный регион года”», — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что в столице проводятся масштабные события, которые объединяют профессионалов креативного сообщества со всей России. Этим летом ожидается сразу два таких мероприятия, оба пройдут при поддержке правительства Москвы. С 7 по 10 июля Парк Горького будет принимать Российскую креативную неделю, а до другого знакового события - первой Московской недели моды - остаются считанные дни. Заявки на участие в ней прислали дизайнеры и бренды из 79 городов страны. С 20 июня они покажут свои коллекции в парке «Зарядье» и на других городских площадках. В афише недели также деловая программа, паблик-токи, воркшопы, экскурсии, кинопоказы и концерты.

Стоит напомнить и о недавнем решении мэра Москвы о поддержке киноиндустрии. Теперь кинотеатрам в столице полагается компенсация затрат по лицензионным договорам на прокат российских фильмов и анимации. Выглядит это так: город берет на себя 100 процентов расходов, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года. А с 1 июня по 31 декабря 2022 года - 50 процентов. Максимальная сумма выплат для конкретного кинопрокатчика - 50 миллионов рублей. Отдельно город обеспечит гранты на рекламу отечественного кино, а также за проведение съемок в Москве компаниям, создающим фильмы. Все это поможет и кинотеатрам, и киностудиям получить прибыль от проката картин. Вырученные суммы они смогут вложить в следующие проекты.

Многие вопросы развития отрасли рассматривает экспертный совет в области креативных индустрий, который создан при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития. В него вошли более 50 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений.

Для тех, кто уже открыл собственное дело или пока собирается стать предпринимателем, в Москве действует Центр услуг для креативного бизнеса. Это своего рода служба «одного окна», где можно получить госуслуги и консультации.